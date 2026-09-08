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Yeni Parti’nin Üsküdar Belediyesi seçimiyle ilgili iddiasına soruşturma

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Yeni Parti’nin Üsküdar Belediyesi seçimiyle ilgili iddiasına soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti'nin "AK Parti'ye geçen Ayhan Aydın'ın tehdit edildiği” iddiası üzerine resen soruşturma başlattı. Başsavcılık ayrıca, açıklamada adı geçen Aydın’ın iddialarla ilgili ifade vermek üzere adliyede hazır edilmesini istedi.

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AK Parti’nin itirazı sonrası iptal edilen Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi yeniden yapıldı. Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen oylama öncesinde bina çevresinde yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Polis ekipleri belediye binası ve çevresinde görev alırken, meclis üyeleri ile belediye personelinin girişleri kontrollü şekilde gerçekleştirildi.

Yenilenen seçimde CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ile Cumhur İttifakı’nın adayı Dündar Ziya Gültekin yarıştı.

Yeni Parti’nin Üsküdar Belediyesi seçimiyle ilgili iddiasına soruşturma
Başlık ResmiYeni Parti’nin Üsküdar Belediyesi seçimiyle ilgili iddiasına soruşturma
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23 OYLA BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLDİ

Üsküdar Belediye Meclisi’ndeki oylamada Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy aldı. CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ise 19 oyda kaldı.

Dündar Ziya Gültekin
Başlık ResmiDündar Ziya Gültekin

Bu sonuçla Dündar Ziya Gültekin, Üsküdar Belediyesi’nin yeni başkan vekili oldu.

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YENİ PARTİ'NİN İDDİALARINA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı açıklamalarda dile getirdiği iddialarla ilgili resen soruşturma başlattı.

Çelik, AK Parti’ye geçen Ayhan Aydın’ın tehdit edildiğini öne sürdü.

Yeni Parti’nin Üsküdar Belediyesi seçimiyle ilgili iddiasına soruşturma
Başlık ResmiYeni Parti’nin Üsküdar Belediyesi seçimiyle ilgili iddiasına soruşturma
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AYHAN AYDIN İFADE VERECEK

Soruşturma kapsamında Ayhan Aydın’ın da iddialarla ilgili bilgi vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi talimatı verildi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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