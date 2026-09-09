Çin’de en çok satan otomobiller belli oldu: Benzinliler ilk 10’a giremedi

Çin’in Ağustos 2026 otomobil satışlarında elektrikli modeller ezici üstünlük kurdu. İlk 10 sıranın tamamı elektrikli otomobillerden oluştu. Benzinli ve geleneksel hibrit seçenekleri bulunan ilk model ise ancak 13’üncü sıraya girebildi.

Çin otomobil pazarındaki elektrikli dönüşüm, model bazındaki satış sıralamasına da yansıdı. Ağustos ayında ülkede en fazla satılan 10 otomobilin dokuzu yalnızca elektrikli güç aktarma sistemiyle sunuluyor.

Listenin tek istisnası, hem tamamen elektrikli hem de şarj edilebilir hibrit seçenekleri bulunan Fang Cheng Bao Ti7 oldu.

Sıralama, üreticilerin bayilere gerçekleştirdiği toptan sevkiyatları veya ihracatı değil, Çin iç pazarındaki binek otomobil perakende satışlarını gösteriyor.

GEELY EX2 AÇIK FARKLA ZİRVEDE

Ağustos ayının en çok satan otomobili, Çin’de Xingyuan adıyla da bilinen Geely EX2 oldu. Uygun fiyatlı küçük elektrikli hatchback, bir ayda 39 bin 651 adet satıldı.

EX2’nin arkasında 30 bin 652 adetle Leapmotor A10 yer aldı. Tesla Model Y ise 29 bin 260 satışla üçüncü sıraya yerleşti.

Dördüncülüğü 23 bin 471 adetle Fang Cheng Bao Ti7 alırken BYD Atto 2, 22 bin 958 satışla beşinci oldu. Tesla Model 3 ise 20 bin 787 adetlik satışla ilk altıyı tamamladı.

Listenin devamında 17 bin 349 adetle Changan Nevo Q05, 16 bin 979 adetle Li Auto i6 ve 16 bin 829 adetle BYD Dolphin bulunuyor. İlk 10’un son sırasına 16 bin 518 adetlik satışla Xiaomi SU7 yerleşti.

Böylece Ağustos 2026 sıralaması şu şekilde oluştu:

1. Geely EX2: 39 bin 651 adet

2. Leapmotor A10: 30 bin 652 adet

3. Tesla Model Y: 29 bin 260 adet

4. Fang Cheng Bao Ti7: 23 bin 471 adet

5. BYD Atto 2: 22 bin 958 adet

6. Tesla Model 3: 20 bin 787 adet

7. Changan Nevo Q05: 17 bin 349 adet

8. Li Auto i6: 16 bin 979 adet

9. BYD Dolphin: 16 bin 829 adet

10. Xiaomi SU7: 16 bin 518 adet

İLK BENZİNLİ MODEL 13’ÜNCÜ SIRADA

Benzinli motor veya şarj edilemeyen geleneksel hibrit sistem kullanan hiçbir otomobil ilk 10’a giremedi. Bu sınıftaki en yüksek satış rakamına Toyota Corolla Cross ulaştı. Japon SUV, 14 bin 675 adetle genel sıralamanın 13’üncü sırasında kaldı.

Toyota Corolla Cross’un yanı sıra Geely Starray, Volkswagen Lavida, Toyota RAV4 ve Geely Monjaro ilk 20’ye girebilen içten yanmalı modeller oldu. Bir dönem Çin’in en popüler otomobilleri arasında bulunan Volkswagen Lavida 15’inci, Nissan Sylphy ise 23’üncü sıraya geriledi.

Benzinli ve geleneksel hibrit otomobillerin ilk 10 dışında kaldığı bu sonuç, 2026 yılı içerisinde ikinci kez gerçekleşti.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN PAYI REKOR SEVİYEYE ÇIKTI

Çin Binek Otomobil Birliği verilerine göre ülkedeki toplam binek otomobil perakende satışları Ağustos’ta 1 milyon 541 bin adet olarak gerçekleşti. Pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,6 daralmasına rağmen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modellerin payı yüzde 65,2’ye çıkarak aylık bazda yeni bir rekora ulaştı.

Yeni enerjili otomobillerin toplam perakende satışı 1 milyon 5 bin adet olurken benzinli ve geleneksel hibrit otomobillerin satışları yüzde 40 azalarak yaklaşık 540 bin seviyesinde kaldı.

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