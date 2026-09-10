Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Şirket Haberleri

Öğrencilerin ihtiyaçlarına özel yeni program: idefix Öğrenci hayata geçti

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Öğrencilerin ihtiyaçlarına özel yeni program: idefix Öğrenci hayata geçti

idefix, öğrencilerin alışverişten günlük yaşama uzanan farklı ihtiyaçlarında avantajlardan yararlanmasını sağlayan yeni üyelik programı idefix Öğrenci’yi kullanıma sundu. Program kapsamında öğrenciler, ilk 6 ay boyunca aylık yalnızca 1 TL karşılığında Premium üyelikten yararlanırken; ücretsiz kargo, hediye kahve, alışveriş, ulaşım, seyahat ve sosyal yaşam kategorilerindeki çeşitli fırsatlara erişebiliyor.

Kaydet
a- | +A

Öğrencilik döneminde kırtasiye ve teknoloji gibi eğitim ihtiyaçlarının yanı sıra market, moda, kişisel ihtiyaçlar ve ulaşım gibi günlük harcamalar da bütçede önemli bir yer tutuyor. Öğrencilerin farklı harcama alanlarındaki ihtiyaçlarını gözeten idefix Öğrenci, alışverişten günlük yaşama uzanan çeşitli avantajları tek bir üyelik programında bir araya getiriyor.

KİTAP VE KIRTASİYEDEN TEKNOLOJİYE TÜM İHTİYAÇLARDA AVANTAJ

idefix Öğrenci üyeleri, elektronik, ev yaşam, elektrikli ev aletleri, moda ve kitap-kırtasiye başta olmak üzere birçok ürün grubunda sunulan indirimlerden yararlanabiliyor. Seçili bilgisayar ve telefonlarda 1.000 TL anında indirim kuponu sunulurken, sneaker ve çantalarda %50’ye varan indirim, küçük ev aletlerinde ise net yüzde 15 indirim fırsatı bulunuyor. Kitap, kırtasiye ve mobilya ürünlerinde ise yüzde 40’a varan indirim avantajı sağlanıyor. Program kapsamında sunulan ücretsiz kargo avantajının yanı sıra, üyeler idefix uygulamasından gerçekleştirecekleri ilk alışverişlerinde 100 TL değerindeki indirim kuponundan da faydalanabiliyor.

Program, alışveriş avantajlarının yanı sıra öğrencilerin günlük yaşam ve sosyal aktivitelerine yönelik fırsatlar da sunuyor. Öğrenciler scooter kiralamalarında yüzde 50 indirim, uçak bileti ve etkinlik bileti indirimleri ile hediye kahve fırsatlarından yararlanabiliyor.

“ÖĞRENCİLERİN GÜNLÜK HAYATINA DOKUNAN BİR FAYDA DÜNYASI OLUŞTURMAK İSTEDİK”

idefix Genel Müdürü V. Onur Bayhan, idefix Öğrenci’nin öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına tek bir üyelik üzerinden karşılık verme hedefiyle hayata geçirildiğini belirterek şunları söyledi:

“Öğrencilik döneminde bütçeyi doğru yönetebilmek büyük önem taşıyor. Bu dönemde ihtiyaçlar yalnızca kitap, kırtasiye ya da teknolojiyle sınırlı değil; ulaşımdan sosyalleşmeye, günlük alışverişten seyahate kadar hayatın pek çok alanına yayılıyor. idefix Öğrenci’yi geliştirirken biz de tam olarak bu bütünsel ihtiyaçtan yola çıktık. Öğrencilerin günlük hayatına dokunan, gerçekten kullanabilecekleri ve bütçelerine katkı sağlayacak bir fayda dünyası oluşturmak istedik. idefix’in geniş ürün ve hizmet ekosistemini öğrencilerin ihtiyaçlarına özel avantajlarla buluşturarak onların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyoruz.”

İLK 6 AY PREMİUM ÜYELİK AYLIK 1 TL

idefix Öğrenci’nin öne çıkan avantajlarından biri de öğrencilere özel üyelik fiyatı. Programa katılan öğrenciler, ilk 6 ay boyunca aylık yalnızca 1 TL ödeyerek Premium üyelikten ve program kapsamında sunulan avantajlardan yararlanabiliyor.

idefix Öğrenci’ye katılımda yaş sınırı bulunmuyor. Programa dahil olmak isteyen öğrencilerin üyelik sırasında öğrencilik durumlarını doğrulamaları yeterli oluyor.

idefix Öğrenci; günlük ihtiyaçlarından alışverişe, ulaşımdan seyahat ve sosyal yaşama kadar öğrencilerin farklı harcama alanlarına yönelik avantajları tek bir üyelik çatısı altında sunuyor.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Şirket Haberleri
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
FİYATLAR BELLİ OLDU!
FİYATLAR BELLİ OLDU!
İşte 15 bin kiralık konutun yapılacağı ilçeler
MALTEPE'DE KAN DONDURAN OLAY
MALTEPE'DE KAN DONDURAN OLAY
Özel harekatın sevk edildiği kavgada ölenler var
'AŞKIM'LI MESAJLAR DOSYADA!
'AŞKIM'LI MESAJLAR DOSYADA!
Eski Belediye Başkanı'nı yakacak sözler
YAVAŞ, PARTİ DEĞİŞTİRECEK Mİ?
YAVAŞ, PARTİ DEĞİŞTİRECEK Mİ?
Erdoğan’la görüşmenin tek gündemini açıkladı
ROKETATAR BİLE HAZIRLAMIŞLAR
ROKETATAR BİLE HAZIRLAMIŞLAR
Sarallar'ın Sedat Şahin'e suikast hazırlığı deşifre oldu
G.SARAY MAÇINDA F.BAHÇE DETAYI
G.SARAY MAÇINDA F.BAHÇE DETAYI
Sporting'in geri dönüşü Portekiz'de manşetlerde
KORKUNÇ KİMYASAL İDDİASI!
KORKUNÇ KİMYASAL İDDİASI!
Gürlek: Gülistan Doku'nun bedeni yok edilmiş olabilir
'ROMA'YA ZORLUK YAŞATIR'
'ROMA'YA ZORLUK YAŞATIR'
Trabzon'un eski oyuncusu Peres'den F.Bahçe yorumu
ALTINDA BİR REKOR DAHA!
ALTINDA BİR REKOR DAHA!
Dünya Altın Konseyi kritik veriyi açıkladı
KREDİ Mİ ‘EVİM’ SİSTEMİ Mİ?
KREDİ Mİ ‘EVİM’ SİSTEMİ Mİ?
Konut alıcısı için riskler ve fırsatlar
MİÇOTAKİS'TEN GERİ VİTES
MİÇOTAKİS'TEN GERİ VİTES
Atina'da "Türkiye saldırır" korkusu ters tepti!
AYASOFYA'DA YENİ AŞAMA
AYASOFYA'DA YENİ AŞAMA
Fossati'nin kaldırdığı ayet-i kerime araştırılacak
İKİNCİ IVAN BEBEK KÂBUSU!
İKİNCİ IVAN BEBEK KÂBUSU!
Devler Ligi'nde Galatasaraylıları çıldırtan hakem
ADLİYE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
ADLİYE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Karısını 7 kurşunla öldürmüştü! İlk duruşma görüldü
''DUO'' ALAY KONUSU OLDU
''DUO'' ALAY KONUSU OLDU
Apple'ın yeni telefonu marka savaşını başlattı
İSTANBUL ZEHİR SOLUYOR
İSTANBUL ZEHİR SOLUYOR
Kirlilik %11 arttı, zirvedeki ilçe belli oldu
NATO'DA İSTİHBARAT SKANDALI
NATO'DA İSTİHBARAT SKANDALI
"Gizli kamplarda Rus askerleri eğitildi"
"ÇAY YASAĞI" İDDİASINA CEVAP!
Cumhuriyet'in bir yalanı daha direkten döndü
GİYİM MAĞAZASINA PARA CEZASI
GİYİM MAĞAZASINA PARA CEZASI
Müşterileri bilgilerini açık etmişler!
ÇAY, SU, TOST, HAMBURGER...
ÇAY, SU, TOST, HAMBURGER...
İşte okul kantinlerinde güncel fiyat listesi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Kiralık İstanbul konutlarına başvurular ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılacak?
Kiralık İstanbul konutlarına başvurular ne zaman başlayacak?
Kaydet
Hiç su vermeden yetiştiriyorlar! Buzdolabında 1 ay tazeliğini koruyor
Hiç su vermeden yetiştiriyorlar! Buzdolabında 1 ay tazeliğini koruyor
Kaydet
Fenerbahçe-Roma maç kadrosu muhtemel ilk 11'ler! Kimler cezalı, kimler sakat?
Fenerbahçe-Roma maç kadrosu muhtemel ilk 11'ler! Kimler cezalı, kimler sakat?
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.