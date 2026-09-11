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Galatasaray Barcelona maçı ne zaman? GS Şampiyonlar Ligi fikstürü

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Galatasaray Barcelona maçı ne zaman? GS Şampiyonlar Ligi fikstürü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray'ın lig aşamasındaki maç programı belli oldu. Sarı-kırmızılıların Devler Ligi serüvenindeki en dikkat çekici karşılaşmalardan biri ise İspanyol devi Barcelona ile oynanacak mücadele olacak. Sporting Lizbon maçının ardından taraftarlar ''Galatasaray Barcelona maçı ne zaman?'' sorusunu gündeme taşıdı. İşte, GS Şampiyonlar Ligi fikstürü...

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki yeni sezon macerasına Portekiz deplasmanında başladı. Okan Buruk'un öğrencileri, ilk hafta karşılaşmasında Sporting Lizbon ile karşı karşıya geldi. Jose Alvalade Stadı'nda oynanan mücadelede temsilcimiz sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Peki, Galatasaray Barcelona maçı ne zaman?

GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi lig aşaması karşılaşması 13 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de oynanacak.

Sarı-kırmızılı temsilcimiz Barcelona karşısında kendi sahası Rams Park'ta mücadele edecek.

Galatasaray Barcelona maçı ne zaman? GS Şampiyonlar Ligi fikstürü
Başlık ResmiGalatasaray Barcelona maçı ne zaman? GS Şampiyonlar Ligi fikstürü

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

9 Eylül | Sporting - Galatasaray 22.00 (3-1)*

13 Ekim | Galatasaray - Barcelona 22.00

21 Ekim | Lille - Galatasaray 19.45

3 Kasım | Galatasaray - Stuttgart 20.45

24 Kasım | Galatasaray - Aston Villa 20.45

8 Aralık | AEK - Galatasaray 23.00

19 Ocak | Galatasaray - Feyenoord 20.45

27 Ocak | PSG - Galatasaray 23.00

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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