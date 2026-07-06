İhlas Haber Ajansı
Bingöl'de feci kaza! Pikap uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 2 yaralı
Bingöl'de kontrolden çıkan pikabın uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Özetle DinleBingöl'de feci kaza! Pikap uçuruma yuvarlandı: 3 ö...
Kaydet
3. Sayfa 3 dk önce
Yayladere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir pikap uçuruma yuvarlanarak 3 kişinin vefat etmesine, 2 kişinin ise yaralanmasına neden oldu.
- Kaza, Yayladere ilçesi Akçadamlar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gerçekleşti.
- Kazada 3 kişi olay yerinde vefat etti, 2 kişi yaralandı.
- Olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
- Yaralılar ambulanslarla Adaklı Toplum Sağlığı Merkezi'ne ve ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Vefat eden 3 kişinin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.
- Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0:00 0:00
1x
Kaza, Yayladere ilçesi Akçadamlar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap uçuruma yuvarlandı.
3 ÖLÜ, 2 DE YARALI VAR
Kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla ilk olarak Adaklı Toplum Sağlığı Merkezi'ne, oradan da Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 3 kişinin cansız bedenleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR