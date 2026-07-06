Bingöl'de kontrolden çıkan pikabın uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yayladere ilçesi Akçadamlar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap uçuruma yuvarlandı.

Bingöl'de feci kaza! Pikap uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 2 yaralı

3 ÖLÜ, 2 DE YARALI VAR

Kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Bingöl'de feci kaza! Pikap uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 2 yaralı

Yaralılar, ambulanslarla ilk olarak Adaklı Toplum Sağlığı Merkezi'ne, oradan da Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 3 kişinin cansız bedenleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Bingöl'de feci kaza! Pikap uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 2 yaralı

Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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