Ankara’nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, diplomatik temasların yanı sıra renkli ve dikkat çeken anlarla da hafızalarda yer etti. Aile fotoğrafından resmi akşam yemeğine, liderlerin jestlerinden giyimlerine kadar birçok detay zirveye damga vurdu.

TRUMP SORUSUNA TEPKİSİ GÜNDEM OLDU İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı iddia edilen tartışmaların sorulması üzerine yaptığı hareketle gündeme geldi. Soruyu cevapsız bırakıp su bardağını tek seferde içen Meloni, “Pişman değilim” sözleriyle dikkat çekti.

Zirvede kültürel temaslar da öne çıktı. Macron, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçılarının yanına giderek onları Fransa’ya davet etti.

EMİNE ERDOĞAN'IN HEDİYESİNİ KULLANARAK JEST YAPTI Güney Kore Devlet Başkanı’nın eşi Kim Hea Kyung ise Emine Erdoğan tarafından hediye edilen sof kumaşından şal ve çantayı kullanarak zirvede dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

ANKARA'DAKİ KEDİLERİ SEVDİ Zirve süresince Türkiye’ye yönelik sıcak mesajlar da geldi. Belçika Başbakanı Bart De Wever Ankara’da karşılaştığı bir Türk kedisini sosyal medya paylaşımıyla gündeme taşıdı.

TÜRK KAHVESİNE ÖVGÜ YAĞMURU Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ise Türkiye ziyaretinde Türk kahvesi deneyimini paylaşarak kahvenin yalnızca hazırlanışı ve içimiyle değil, sonrasındaki keyfiyle de özel olduğunu belirtti.

HAYRAN BAKIŞLARI GÜNDEM OLDU İzlanda Başbakanı Kristrún Frostadóttir ise Ankara’daki temasları sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve hazırlıkları incelerken çekilen hayranlık dolu bakışlarıyla dünya genelinde ilgi gördü.

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