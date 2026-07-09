Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağı, hava yanmaya başladı. Uçağın pilotu, F-16'yı Zakintos adasına indirdi. İniş takımları açılmayan ve gövde üzerine inen savaş uçağı pistin ortasında yandı. Pilot ise olaydan sağ kurtuldu.

Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağı, Zakintos adasına acil iniş yaptığı sırada kullanılamaz hale geldi.

F-16 CAYIR CAYIR YANDI

Ülkenin Patras kentindeki Araksos Hava Üssü'nden kalkan ve bir süre sonra yangın çıkan savaş uçağının pilotu, uçağı Zakintos adasındaki havalimanına indirdi. İniş takımları açılmayan ve gövde üzerine iniş yapan savaş uçağı, pistin ortasında yanmaya başladı.

PİLOT SAĞ KURTULDU

Uçaktaki yangın, havalimanında görevli itfaiye tarafından söndürülürken ilk bilgilere göre pilotun kaza-kırımdan sağ kurtulduğu öğrenildi.

ELLERİNDEKİ F-16'LAR BİR BİR EKSİLİYOR

Öte yandan Yunanistan Hava Kuvvetleri envanterinde güncel olarak aktif durumda yaklaşık 150 adet F-16 savaş uçağı bulunuyor. Yunanistan geçmişte gerçekleştirdiği dört farklı "Peace Xenia" tedarik programıyla ABD'den toplamda 170 adet F-16 teslim almış, zaman içinde yaşanan kazalar ve operasyonel kayıplar sebebiyle bugünkü aktif filo sayısı bu seviyeye gelmiştir.

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