Avrupa, Türkiye ve daha geniş MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesi arasında evcil hayvan sektörü için yeni bir kapı aralamak amacıyla tasarlanan; genişletilmiş uluslararası pazarlama ve satış faaliyetlerini kapsayan başarılı ortaklık, yeni bir aşamaya geçiyor.

2025 yılında imzalanan stratejik ortaklığın başarısının ardından Zoomark BolognaFiere Cosmoprof SpA ve Petzoo Eurasia Ulusal Fuarcılık, iş birliklerini bir üst seviyeye taşıyor ve ortak uluslararası büyüme yolculuklarında yeni bir dönüm noktasına adım atıyor.

Bu geliştirilmiş iş birliği, Türkiye’nin evcil hayvan sektöründeki lider fuar organizatörü Ulusal Fuarcılık’ın köklü itibarı ve desteği sayesinde, 2028 yılından itibaren Türkiye’de yepyeni bir evcil hayvan fuarı hayata geçirecek olan BolognaFiere Group’un uzun vadeli vizyonunun önemli bir adımını temsil ediyor.

Bu süreçte Zoomark, Petzoo Eurasia’nın 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek fuarlarındaki uluslararası pazarlama ve satış faaliyetlerini aktif olarak destekleyecek ve etkinliğin küresel erişimini daha da güçlendirecektir.

Zoomark, uzmanlıklarını, uluslararası ağlarını ve pazar bilgilerini birleştirerek, Petzoo Eurasia’nın stratejik desteğiyle katılımcılar, alıcılar ve sektör profesyonelleri için daha da güçlü bir platform oluşturmayı, yeni iş fırsatlarını teşvik etmeyi ve dünyanın en dinamik ve hızlı büyüyen evcil hayvan pazarlarından birine erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor.

BolognaFiere Başkanı Gianpiero Calzolari, konuya ilişkin yaptığı açıklamada: “Uluslararası fuar platformlarının geliştirilmesi, BolognaFiere Group’un büyüme stratejisinin temel taşlarından biridir. Ulusal Fuarcılık ve Petzoo Eurasia ile olan iş birliğimizi güçlendirmemiz, yüksek potansiyelli pazarlara yatırım yapma, sektörler ile topluluklar arasında köprüler kurma kararlılığımızı yansıtmaktadır. Bu yeni proje, uluslararasılaşma yolculuğumuzda önemli bir adım olacak ve evcil hayvan sektöründe küresel bir bağlayıcı olarak üstlendiğimiz rolü daha da pekiştirecektir,” dedi.

Ulusal Fuarcılık CEO’su ve Petzoo Eurasia Genel Müdürü Selçuk Çetin ise şunları söyledi: “Zoomark ile ilişkilerimizi derinleştirmekten ve bu yeni döneme birlikte adım atmaktan gurur duyuyoruz. Bu iş birliği, uluslararası paydaşlardan şimdiden büyük ilgi görmüş ve Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında bir buluşma noktası olarak sahip olduğu stratejik önemi bir kez daha teyit etmiştir.”

Zoomark Fuar Müdürü Luisa Bersanetti ise şu değerlendirmelerde bulundu: “İş birliğimizin bu yeni aşaması, anlamlı ortaklıkların nasıl iddialı ve uzun vadeli projelere dönüşebileceğini gösteriyor. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye ve daha geniş MENA bölgesindeki varlıklarını genişletmek isteyen şirketlerin yoğun ilgisine tanık olduk. Gelecek iki edisyon boyunca uluslararası pazarlama ve satış faaliyetleriyle desteğimizi artırarak, ilerideki yeni gelişmelere zemin hazırlayacak, daha uluslararası ve birbiriyle daha bağlantılı bir platformun temellerini atıyoruz.”

Bu duyuru, dünya çapındaki yüksek potansiyelli pazarlarda inovasyonu, bilgi alışverişini ve iş geliştirmeyi kolaylaştıran uluslararası platformlar yaratarak "zihinleri birbirine bağlama ve evcil hayvan sektörünün geleceğini şekillendirme" misyonunu daha da pekiştiriyor.

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