Zeydan Karalar yeni partiye katılacak mı? Kararını açıkladı
Özgür Özel'in yeni parti kuracağını duyurmasının ardından gözler görevden alınan Adana eski Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a çevrildi. Karalar, Özel'in kuracağı yeni partiye kapıları kapatarak "CHP'de kalacağım. 54 yıllık CHP'liyim" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Özgür Özel'in kuracağını duyurduğu yeni partiye katılmayacağını açıkladı. Karalar, siyasi kariyerini CHP'de sürdüreceğini ifade etti.
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"CHP'DE KALACAĞIM"
Gazeteci Hilal Köylü'ye konuşan Karalar, "Yeni Parti'ye geçecek misiniz?" sorusuna "CHP'de kalacağım. 54 yıllık CHP'liyim. Benim isimlerle işim yok. Mücadele, Atatürk'ün iki büyük eserinden biri olan CHP'de sürdürülmeli." cevabını verdi.
Zeydan Karalar, daha önce 6 ayı aşan tutukluluk sürecinin ardından tahliye edilmiş, bu süreçte tahliyesi için verdiği destek nedeniyle Özgür Özel'e birçok defa teşekkür etmişti.
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ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİ KURUYOR
Dün teknik işlemlerin tamamlanmasının ardından yeni partinin resmen kurulacağını duyuran Özgür Özel, kurulacak partinin TBMM'de açık ara farkla ana muhalefet partisi olacağını savunmuştu.
İLK İSTİFA MURAT BAKAN'DAN GELDİ
Özel'in açıklamalarının ardından CHP'de ilk istifa haberi Murat Bakan'dan geldi. İzmir Milletvekili ve genel başkan yardımcılığı görevini yürüten Bakan yeni parti sürecinde CHP'den ayrılan ilk milletvekili oldu.