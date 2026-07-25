İspanya ve Fransa'da etkisini artıran büyük orman yangınları nedeniyle 200 binden fazla kişi tahliye edildi. Her iki ülke de Avrupa Birliği'nden yardım talep ederken, yangınlar yerleşim yerlerini ve turistik bölgeleri tehdit etmeyi sürdürüyor.

İspanya ve Fransa'da günlerdir devam eden büyük orman yangınları, sıcak hava ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İspanya hükümeti ülke genelinde ilk kez orman yangınları nedeniyle ulusal acil durum ilan ederken, Fransa'da Atlantik kıyısındaki Cap Ferret Yarımadası tamamen tahliye edildi.

Fransa'nın Gironde bölgesinde çıkan ve 19 bin hektardan fazla ormanlık alanı küle çeviren yangın nedeniyle iki gün içinde 110 binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi.

Yangının tek kara ulaşım yolunu tehdit etmesi üzerine yüzlerce kişi teknelerle tahliye edildi. Bölgede yaklaşık 800 itfaiyeci ile dört yangın söndürme uçağı alevlere müdahale ederken, şimdiye kadar 80 evin yandığı bildirildi. Biscarrosse yakınlarında çıkan ikinci yangında ise 2 bin 500 hektardan fazla alan zarar gördü ve yaklaşık 31 bin kişi tahliye edildi.

İKİ ÜLKE DE AB’DEN YARDIM İSTEDİ

İspanya'da ise Madrid yakınlarındaki iki büyük yangının birleşmesi ve üçüncü bir yangının da bu bölgeye yaklaşması üzerine hükümet ulusal acil durum ilan etti.

Madrid Bölge Başkanı Isabel Díaz Ayuso, yaşananları bölge tarihinin en büyük orman yangını olarak nitelendirerek, aşırı sıcaklık ve kuvvetli rüzgarın felaketin boyutunu büyüttüğünü söyledi. Hem İspanya hem de Fransa, yangınlarla mücadele için Avrupa Birliği'nden destek istedi.