ABD Uzay Kuvvetleri Astsubayı John Bentivegna’nın kişisel hesabı İran kaynaklı siber korsanlar tarafından ele geçirilirken, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın on yıldır aktif olmayan Beyaz Saray dönemi Instagram hesabı da bir siber saldırının hedefi oldu.

İran kaynaklı olduğu kesinleşen siber korsanlar, Uzay Kuvvetleri Astsubayı John Bentivegna’nın kişisel hesabını ele geçirirken, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın on yıldır aktif olmayan Beyaz Saray dönemi Instagram hesabı da arkasında kimin olduğu henüz belirsizliğini koruyan bir siber saldırının hedefi oldu.

Hackerlar Bentivegna'nın hesabında Vietnam Savaşı döneminde Amerikan askerlerinin moralini bozmak için yaptığı psikolojik yayınlarla tanınan Vietnamlı radyo sunucusu "Hanoi Hannah"ın görsellerini paylaştı. Yapay zeka üretimi anti-Amerikan içerikleri ve İran propagandalarını yaymak için hiç vakit kaybetmeyen hackerların bu hamlesi, hesap Amerikalı yetkililerce geri alınana kadar platformda kaldı.

İranlı hackerlardan peş peşe siber saldırı! ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı Ve Obama’nın hesabı aynı anda ele geçirildi!

OBAMA’NIN HESABINDAN Şİİ PROPAGANDASI: ARKASINDAKİ GÜÇ BELİRSİZ

Gazeteci Marcus Walsh’ın aktardığı bilgilere göre, eski Başkan Barack Obama'nın neredeyse on yıldır dijital tozlu raflarda bekleyen ve aktif olarak kullanılmayan Instagram hesabına da kimliği belirsiz hackerlar tarafından sızıldı. Saldırganlar, hesabı ele geçirdikten hemen sonra yapay zeka tarafından üretilmiş propaganda içerikleri yayımladı.

İranlı hackerlardan peş peşe siber saldırı! ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı ve Obama’nın hesabı aynı anda ele geçirildi

Saldırının arkasında tam olarak kimin olduğu henüz gizemini korusa da paylaşılan görsellerden birinin altına iliştirilen "Beyaz Saray Şiilerin kontrolü altında" ifadesi dikkat çekti.

Haberle İlgili Daha Fazlası