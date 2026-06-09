ABD Başkanı Donald Trump, İran ile bir anlaşmanın yakın olduğunu aylar boyunca defalarca kez dile getirdi. Ateşkes öncesi ve sonrasındaki süreçte Trump’ın, anlaşmanın yakında sağlanacağını veya İran’ın anlaşma için istekli olduğunu söylediği açıklamaların sayısı 37’ye ulaştı. Ancak aradan geçen zamana rağmen somut bir sonuç ortaya çıkmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile bir anlaşmanın "çok yakın" olduğunu mart ayından bu yana en az 37 kez dile getirdi. Trump, 7 Nisan’da yaptığı açıklamada görüşmelerin “çok ilerlediğini” belirterek, anlaşmanın tamamlanması için iki haftaya ihtiyaç duyulduğunu söylemişti.

“SORUNUN ÇÖZÜME BU KADAR YAKIN OLMASI BİR ONUR”

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu uzun süreli sorunun çözüme bu kadar yakın olması bir onur” ifadelerini kullanan Trump, o tarihten bu yana anlaşmanın kısa süre içinde sağlanacağı yönündeki söylemlerini sürdürdü. Ancak geçen sürede herhangi bir anlaşma imzalanmadı.

İran anlaşması çıkmazda! Trump iki ayda 37 kez bitmeye çok yakın dedi!

“NEREDEYSE TÜM ÖNEMLİ KONULARDA ANLAŞMAYA VARILDI”

Trump’ın İran konusundaki ilk açıklamalarından biri, 23 Mart’ta geldi. Air Force One uçağında gazetecilere konuşan Trump, tarafların “neredeyse tüm önemli konularda anlaşmaya vardığını” söyledi. Oysa İran yönetimi aynı dönemde müzakere iddialarını reddediyordu.

Bir gün sonra Trump, İran’ın anlaşma yapmak için istekli olduğunu savunarak, “Sanırım buna son vereceğiz” dedi. Ardından gelen haftalarda bu söylemini daha da güçlendirdi.

25 Mart’ta İran’ın “anlaşma yapmayı çok istediğini”, 26 Mart’ta ise İran’ın “anlaşma yapmak için yalvardığını” öne sürdü. 29 Mart’ta bir anlaşmanın gerçekleşeceğini gördüğünü söyleyen Trump, 6 Nisan’da tarafların anlaşmaya çok yaklaştığını bir kez daha ifade etti.

7 Nisan’da ateşkes sürecini duyuran Trump, iki hafta içinde sonuca ulaşılacağını savundu. Ancak beklenen gelişme yaşanmadı.

İran anlaşması çıkmazda! Trump iki ayda 37 kez bitmeye çok yakın dedi!

“BİTMEYE ÇOK YAKIN”

15 Nisan’da Fox Business’a verdiği röportajda, “Bitmeye çok yakın, gerçekten çok yakın olduğunu düşünüyorum” diyen Trump, İran’ın anlaşmayı çok istediğini söyledi.

“ANLAŞMA YAPACAK GİBİYİZ”

16 Nisan’da “İran’la anlaşma yapacak gibi görünüyoruz” diyen Trump, 17 Nisan’da yaptığı üç ayrı açıklamada İran’ın “her şeye razı olduğunu”, “bir veya iki gün içinde anlaşmaya varılacağını düşündüğünü” ve taraflar arasında önemli görüş ayrılıkları bulunmadığını öne sürdü. 20 Nisan’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise “Her şey nispeten hızlı gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.

“ÇOK UZUN SÜRMEYECEK”

Ancak haftalar geçmesine rağmen anlaşma sağlanamadı. Buna rağmen Trump, 30 Nisan’da İran’ın hâlâ anlaşma yapmaya istekli olduğunu söyledi. 1 Mayıs’ta savaşın “çok uzun sürmeyeceğini” belirtti.

İran anlaşması çıkmazda! Trump iki ayda 37 kez bitmeye çok yakın dedi!

"BU KEZ FARKLI"

18 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, Ortadoğu ülkelerinin talebi üzerine askeri müdahaleleri birkaç gün ertelediğini belirten Trump, bunun nedenini “anlaşmaya çok yaklaşıldığına inanılması” olarak açıkladı. Aynı açıklamada, daha önce de anlaşmaya yaklaştıklarını ancak sonuca ulaşamadıklarını kabul ederek, “Bu kez biraz farklı” dedi.

19 Mayıs’ta bir kongre etkinliğinde savaşın çok hızlı biteceğini söyleyen Trump, 23 Mayıs’ta ise yönetimin anlaşmaya “çok daha yakın” olduğunu savundu. Anlaşmanın büyük ölçüde müzakere edildiğini, geriye yalnızca son ayrıntıların kaldığını ifade etti.

İran anlaşması çıkmazda! Trump iki ayda 37 kez bitmeye çok yakın dedi!

“NİHAİ ANLAŞMAYA ÇOK YAKINIZ”

28 Mayıs’ta gelini Lara Trump’a verdiği röportajda “çok iyi bir anlaşmaya yakın olduklarını” dile getiren Trump, daha sonra Axios’a yaptığı açıklamada da “İran’la nihai bir anlaşmaya çok yakınız. Bu iyi bir anlaşma olacak” dedi.

Son olarak Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham ile bir telefon konferansında konuşan Trump, görüşmelerin sürdüğünü belirterek, “Çok iyi bir anlaşma yapmak istiyorlar” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca İran’ın “her şeyini vermeye hazır olduğunu” savundu.

İran anlaşması çıkmazda! Trump iki ayda 37 kez bitmeye çok yakın dedi!

NİHAİ ANLAŞMA AYLARDIR GERÇEKLEŞMEDİ

Trump, mart ayından bu yana en az 37 kez İran ile anlaşmanın yakın olduğunu veya Tahran yönetiminin anlaşma için istekli olduğunu söyledi. Ancak bu açıklamalara rağmen aylardır beklenen anlaşma hayata geçirilmedi. Süreç boyunca Trump’ın söyledikleri gerçekleşmezken, İran ile diplomatik çözüm konusunda somut bir ilerleme sağlandığına dair güçlü işaretler de ortaya çıkmadı.

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