Yunanistan tatilinde havluyla şezlong rezerve edilmesi nedeniyle yer bulamayan Alman turist, yaşadığı mağduriyetin ardından açtığı davayı kazandı. Mahkeme, tur şirketinin şezlong düzeni sağlamadığına hükmederek aileye 986 euro (yaklaşık 52 bin TL) tazminat ödenmesine karar verdi.

Almanya’da bir mahkeme, tatil sırasında şezlong bulamadığı gerekçesiyle dava açan Alman turisti haklı buldu. Yunanistan’ın Kos Adası’nda ailesiyle tatil yapan turistin, havlularla önceden rezerve edilen şezlonglar nedeniyle mağdur olduğu belirtildi.

Kimliği açıklanmayan turist, 2024 yılında eşi ve iki çocuğuyla birlikte çıktığı tatil için 7 bin 186 euro ödedi. Mahkemeye sunduğu ifadede, her sabah saat 06.00’da kalkmalarına rağmen boş şezlong bulamadıklarını söyledi. Turist, günde yaklaşık 20 dakikasını şezlong arayarak geçirdiğini, çocuklarının ise zaman zaman yerde yatmak zorunda kaldığını anlattı.

Havluyla yer kapanlar yandı! Boş şezlong bulamayan turiste rekor tazminat

Davacı, tur şirketinin oteldeki ‘havluyla şezlong ayırtma yasağını’ uygulamadığını ve kuralları ihlal eden misafirlere müdahale etmediğini savundu. İlk etapta 350 euro geri ödeme yapan tur şirketine karşı açılan davada Hannover Bölge Mahkemesi, tatilin “kusurlu hizmet” kapsamında değerlendirilebileceğine hükmetti.

52 BİN TL TAZMİNAT ÖDENDİ

Mahkeme, tur operatörünün her müşteriye her an şezlong garantisi vermesinin mümkün olmadığını ancak konuklar için makul düzeyde erişim sağlayacak bir düzen kurma sorumluluğu bulunduğunu belirtti. Bu nedenle aileye toplam 986 euro (yaklaşık 52 bin TL) geri ödeme yapılmasına karar verildi.

Turistik bölgelerde sıkça yaşanan “şezlong savaşları” yeniden gündeme gelirken, bazı ülkeler ve tur şirketleri uygulamaya karşı önlem almaya başladı. İspanya’da bazı bölgelerde uzun süre kullanılmayan rezerve şezlonglar için para cezası uygulanırken, bazı tur şirketleri ise ek ücret karşılığında önceden şezlong rezervasyonu hizmeti sunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası