Fransa'yı etkisi altına alan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. 47 vilayette "sarı alarm" ilan edilirken, devrilen ağaçlar ve kopan elektrik hatları nedeniyle yaklaşık 20 bin hanede elektrik kesintisi sürüyor.

Fransa'da etkili olan fırtına nedeniyle ülkenin geniş bir bölümünde alarm durumuna geçildi. Fransız meteoroloji kurumu Meteo-France, olumsuz hava koşulları sebebiyle 47 vilayet için "sarı alarm" uyarısı yayımladı.

ON BİNLERCE HANEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Şiddetli rüzgar ve fırtına gece boyunca günlük hayatı aksatırken, ülke genelinde 38 binden fazla hanede elektrik kesintisi yaşandı. Elektrik dağıtım şirketi Enedis'in paylaştığı bilgilere göre, Dordogne, Gironde ve Lot-et-Garonne vilayetlerinde yaklaşık 20 bin hanenin elektriği henüz yeniden sağlanamadı.

Yetkililer, kesintilerin büyük bölümünün devrilen ağaçlar ile kırılan dalların elektrik hatlarına zarar vermesinden kaynaklandığını belirtti. Ekiplerin arızaları gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü, elektrik verilemeyen bölgelerin büyük kısmına hafta sonu içerisinde yeniden enerji sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

ÇOK SAYIDA YANGIN ÇIKTI

Öte yandan Dordogne ve Gironde vilayetlerinde yıldırım isabetleri ile kopan elektrik hatlarının etkisiyle 20'den fazla noktada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangınların tamamı kontrol altına alınırken, olaylarda can kaybına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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