Volvo, yangın riski nedeniyle dünya genelinde 64 binden fazla XC40 modelini geri çağırma kararı aldı. Geri çağırma kapsamında araç sahiplerine, batarya sorunu giderilene kadar araçlarını şarj etmemeleri uyarısı yapıldı.

İsveçli otomobil üreticisi Volvo, yüksek voltajlı batarya paketinde tespit edilen üretim kaynaklı arıza nedeniyle 2020-2022 yılları arasında üretilen 64 binden fazla XC40 şarj edilebilir hibrit aracı geri çağırıyor. Avrupa pazarını kapsayan geri çağırma, bataryada oluşabilecek kısa devre ve buna bağlı yangın riskini önlemeyi amaçlıyor.

Yangın riski alarma geçirdi! Volvo 64 binden fazla aracını geri çağırıyor

KISA DEVREYE YOL AÇABİLİR

Car Recall EU'nun aktardığı bilgilere göre, geri çağırma kararının nedeni batarya hücrelerinde tespit edilen üretim hatası. Volvo ve batarya tedarikçisinin yaptığı incelemelerde, söz konusu kusurun kısa devreye ve aşırı ısınmaya yol açabileceği belirlendi.

Şirket, arızalı parçalar değiştirilene kadar araç sahiplerine otomobillerini şarj etmemelerini tavsiye etti. Ancak araçların benzinli motor desteği sayesinde kullanılmaya devam edilebileceği belirtildi.

Yangın riski alarma geçirdi! Volvo 64 binden fazla aracını geri çağırıyor

Volvo yetkilileri, geri çağırma kapsamındaki araç sahiplerinin en kısa sürede yetkili servislerden randevu almasını istedi. Yapılacak kontrollerde sorun tespit edilmesi halinde gerekli yedek parçaların sipariş edileceği ve değişim işlemlerinin araç sahiplerinden herhangi bir ücret alınmadan gerçekleştirileceği bildirildi.

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