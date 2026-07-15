Meclis’te düzenlenen 15 Temmuz programında önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan “Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz, tetikte olacağız. Zalime merhamet etmek, mazluma zulmetmek demektir. Ne bugün ne yarın böyle bir gaflete düşmeyeceğiz" dedi. Tehlikenin halen sürdüğünü işaret eden Cumhurbaşkanı "15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor" diyerek mücadelenin süreceğini belirtti.

TBMM'de düzenlenen "10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim Zafer Bizim" Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı "Üzerinden on sene geçse de on beş Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. 15 Temmuz ihanetine taşeronluk yapanlar ellerine geçirdikleri her fırsatı bu millete ve memlekete düşmanlık etmek için kullanıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı ‘Ne bugün ne yarın’ dedi, net mesaj verdi: Gardımızı düşürmeyeceğiz, tetikte olacağız

"KİRLİ PLAN ÇÖPE ATILDI"

"Gazi meclis 15 Temmuz ihanetinde emperyalizmin maşalarına geçit vermemiştir" diyerek seslenen Erdoğan "Aziz milletimizin göğsünü siper etmesi neticesinde bu kirli plan bozulmuş emperyalist proje buruşturulup çöpe atılmıştır. Türkiye bağımsızlığına bir kez daha sahip çıkmıştır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ‘Ne bugün ne yarın’ dedi, net mesaj verdi: Gardımızı düşürmeyeceğiz, tetikte olacağız

"BUGÜN DE BİRİZ, BERABERİZ"

Cumhurbaşkanı’nın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

Milletin kutsal emanetini taşıyan siyasetçiler olarak 10 yıl önce olduğu gibi bugün de biriz, beraberiz, hep birlikte tek yüreğiz. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 10. yılında vatanı, bayrağı, ezanı ve milli iradeyi müdafaa ederken şehadet şerbeti içen 253 kahramanımızı rahmetle anıyorum. Darbecilerin ölüm kusan silahlarına göğüslerini siper eden gazilerimize Cenab -ı Allah'tan sağlık, afiyet ve hayırlı ömürler diliyorum. Milletimizin istiklali, devletimizin bekası, demokrasimizin geleceği uğruna baş verse dahi baş eğmeyen yiğitleri daima şükranla anacak, destanlaşan mücadelelerini her zaman gururla hatırlayacağız.

Cumhurbaşkanı ‘Ne bugün ne yarın’ dedi, net mesaj verdi: Gardımızı düşürmeyeceğiz, tetikte olacağız

“EMPERYALİZMİN MAŞALARINA GEÇİT VERMEDİK”

Şurası bir gerçek ki o gece milletimiz iradesine sahip çıkmak için meydanlarda sokaklarda köprülerde nasıl bir mücadele vermişse milletin temsilcileri de işte burada parlamento çatısı altında tepelerine yağan bombalara rağmen darbeye cesaretle direnmişlerdir. Farklı siyasi partilerden milletvekillerimiz gazi meclisin şanına yakışır bir birliktelik sergileyerek demokrasiye ve millet iradesine suikast düzenleyen teröristlere karşı dik durmuşlardır. Bundan bir asır önce işgalcilere direnen ve mağlup eden gazi meclis 15 Temmuz ihanetinde bu defa emperyalizmin maşalarına geçit vermemiştir.

Cumhurbaşkanı ‘Ne bugün ne yarın’ dedi, net mesaj verdi: Gardımızı düşürmeyeceğiz, tetikte olacağız

“HALEN FIRSAT KOLLUYORLAR”

Üzerinden on sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. 15 Temmuz ihanetine taşeronluk yapanlar ellerine geçirdikleri her fırsatı bu millete ve memlekete düşmanlık etmek için kullanıyor. Çil yavrusu gibi dağıldıkları ve haram parayla sefa sürdükleri ülkelerde Türkiye'yi karalayarak Türkiye aleyhine lobi yürüterek medya ve sosyal medya üzerinden yeni fitne kazanları kaynatmanın hesabını yapıyorlar. Her türlü kılığa girerek, her türlü yalanı söyleyerek. Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de bir dolara satan FETÖ'cü teröristler yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar.

Cumhurbaşkanı ‘Ne bugün ne yarın’ dedi, net mesaj verdi: Gardımızı düşürmeyeceğiz, tetikte olacağız

“TEHLİKE HALEN DEVAM ETMEKTE”

Pensilvanya'daki terörist başının bu millete yaptığı ihanete layık şekilde on bin kilometre ötede ölmesi ve gizli saklı bir çukura gömülmesi, elbette örgütün motivasyonunu kırmış, örgüt içi tartışmalara yol açmıştır. Özellikle örgüte müzahir tabanda sorgulamalar son dönemde artmıştır. Ama FETÖ kaynaklı tehdit karantinaya alınmış, bütün bunlarla birlikte tehlike halen devam etmektedir. Yalanı su gibi içen, bukalemun gibi sürekli renk değiştiren, böylesine sinsi bir mücadele rehavete gelmez, tavsamayı hiç. surette kaldırmaz.

“GARDIMIZI BİR AN OLSUN DÜŞÜRMEYECEĞİZ”

Demokrasinin imkanlarını kullanıp kurumların içine sızarak güç devşiren fırsatını bulduğu ilk anda da kendi insanına silah doğrultan bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Unutursak, Allah muhafaza, eski sıkıntıları tekrar yaşarız. Unutursak 86 milyonun emanetine hakkıyla sahip çıkmamış oluruz. O yüzden unutmayacağız. Dikkatli olacağız. Tetikli olacağız. Müteyakkız olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz. Burada şu gerçeği de hatırlatmakta fayda görüyorum. Zalime merhamet etmek, mazluma zulmetmek demektir.

Cumhurbaşkanı ‘Ne bugün ne yarın’ dedi, net mesaj verdi: Gardımızı düşürmeyeceğiz, tetikte olacağız

"TETİKTE OLACAĞIZ"

Şunu bir kez daha altını çizerek ifade etmek durumundayım. Demokrasinin imkanlarını kullanıp kurumların içine sızarak güç devşiren fırsatını bulduğu ilk anda da kendi insanına silah doğrultan bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Unutursak, Allah muhafaza, eski sıkıntıları tekrar yaşarız. Unutursak şehitlerimizi olan görevlerimizi yerine geçiririz. oluruz. Unutursak 86 milyonun emanetine hakkıyla sahip çıkmamış oluruz. O yüzden unutmayacağız. Dikkatli olacağız. Tetikli olacağız. Müteyakkız olacağız. örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz. Burada şu gerçeği de hatırlatmakta fayda görüyorum. Zalime merhamet etmek, mazluma zulmetmek demektir.

Cumhurbaşkanı ‘Ne bugün ne yarın’ dedi, net mesaj verdi: Gardımızı düşürmeyeceğiz, tetikte olacağız

“ÜLKEMİZİ TÜM CEPHELERDE GÜÇLENDİRDİ”

Aziz milletimizin göğsünü siper etmesi neticesinde bu kirli plan bozulmuş emperyalist proje buruşturulup çöpe atılmıştır. Türkiye bağımsızlığına bir kez daha sahip çıkmıştır. Darbenin püskürtülmesiyle Türkiye enerjisini içeriden tüketen yüklerinden kurtulma noktasında kritik bir eşiği geride bırakmıştır. Demokrasi nöbetleriyle başlayan yeni kapı ruhuyla ete kemiğe bürünen Cumhur İttifakı'yla bir üst merhaleye geçen dayanışma iklimi başta terörle mücadele olmak üzere ülkemizi tüm cephelerde daha da güçlendirmiştir.

Cumhurbaşkanı ‘Ne bugün ne yarın’ dedi, net mesaj verdi: Gardımızı düşürmeyeceğiz, tetikte olacağız

“ÖRGÜT UNSURLARINA DARBELER İNDİRDİK”

15 Temmuz sonrasında aldığımız çok katmanlı tedbirlerle FETÖ'nün devlet ve toplum hayatımızdan tasfiye sürecini hızlandırdık. Suriye'nin toprak bütünlüğüyle doğrudan ülkemizin güvenliğini hedef alan oluşumlara yönelik İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sınır ötesi harekatlar gerçekleştirdik. Fırat Kalkanı Harekatı'yla DAEŞ'lı canilere, Zeytin Dalı, Barış Planı ve Bahar Kalkanı Harekatları'yla da bölücü örgüt unsurlarına darbeler indirdik. Suriye devrimine giden yolun taşları çok net söylüyorum. 15 Temmuz 'un boşa çıkartılmasıyla ve FETÖ 'nün güvenlik birimlerimizden temizlenmesiyle döşenmiştir.

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