Volkswagen'in Çin pazarına özel Jetta markası, ilk elektrikli sedanı M6'nın özelliklerini paylaştı. 194 BG'ye ulaşan gücü ve LFP bataryasıyla dikkat çeken C segmenti model, yerli üreticilere rakip olacak 15 bin dolarlık fiyatıyla 2026'nın ikinci yarısında yollara çıkacak.

Volkswagen'in Çin pazarına özel Jetta markası, ilk tamamen elektrikli sedan modeli M6 ile elektrikli dönüşümüne hazırlanıyor.



Volkswagen'in Çin'deki ortak girişimi FAW-Volkswagen bünyesinde faaliyet gösteren Jetta markası, ilk tamamen elektrikli sedan modeli M6 ile ürün gamını genişletmeye hazırlanıyor.



Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın (MIIT) yayımladığı resmi belgeler sayesinde modelin tasarımı ve teknik özellikleri gün yüzüne çıktı.

Volkswagenin Jetta markasından yeni elektrikli sedan: 700 bin TL’lik M6nın özellikleri ortaya çıktı!

PEKİN KONSEPTİNDEN SERİ ÜRETİME: YENİ TASARIMI

M6'nın 2026'nın ikinci yarısında Çin'de 15 bin dolar seviyesinden satışa sunulması planlanıyor.



Yeni Jetta M6, markanın Pekin Otomobil Fuarı'nda sergilediği elektrikli konsept modelden izler taşıyor. Kapalı ön panjur, ince LED farlar ve aerodinamik gövde tasarımı, otomobile modern bir görünüm kazandırıyor.



Yarı gizli kapı kolları ve fastback çizgisine yakın tavan yapısı da aerodinamik verimliliği destekleyen detaylar arasında yer alıyor.



Boyutlarıyla C sedan segmentinde konumlanan M6, 4.806 mm uzunluk, donanıma bağlı olarak 1.868 mm veya 1.895 mm genişlik ve 1.500 mm yükseklik ölçülerine sahip. 2.820 mm aks mesafesi ise hem ön hem de arka koltuk yolcuları için geniş bir kullanım alanı sunmayı hedefliyor.

Volkswagenin Jetta markasından yeni elektrikli sedan: 700 bin TL’lik M6nın özellikleri ortaya çıktı!

194 BEYGİR VE LFP BATARYA

Elektrikli sedanın kalbinde arka aksta görev yapan 145 kW (194 beygir) gücünde tek bir elektrik motoru bulunuyor. Giriş seviyesinde ise 113 kW maksimum güç ve 57 kW sürekli güç üreten model yer alıyor. Araçların azami hızları sırasıyla 172 km/sa ve 160 km/sa.

Enerjisini ise Çinli batarya üreticisi CALB tarafından sağlanan lityum demir fosfat (LFP) batarya paketinden alıyor. Batarya kapasitesi ve menzil değerleri ise henüz resmi olarak açıklanmadı.

15 BİN DOLAR OLMASI BEKLENİYOR

Jetta markası, 15.000 dolarlık fiyatla giriş seviyesi elektrikli pazarına girme niyetini daha önce açıklamıştı.



M6 sedanla, bu ürün yelpazesini doğrudan genişleterek, yerli üretici rekabetiyle mücadele etmeyi amaçlıyor.

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