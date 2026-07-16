Amasya'nın Merzifon ilçesinde, İstanbul'dan Ordu istikametine giden çift katlı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, otobüste bulunan 75 yolcu ve 5 mürettebattan 46'sı yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İstanbul'dan Ordu istikametine giden E.V. idaresindeki 34 DT 5602 plakalı çift katlı yolcu otobüsü, Amasya'nın Merzifon ilçesinde Sarıköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

46 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otobüste bulunan 46 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Merzifon, Amasya, Suluova, Havza ve Gümüşhacıköy'deki hastanelere kaldırıldı.

Amasya'da çift katlı yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

OTOBÜSTE 75 YOLCU VARDI

Amasya Valisi Önder Bakan yaptığı açıklamada, yolcu otobüsünde 75 yolcu ve 5 mürettebatın bulunduğunu söyledi. Kazada can kaybının olmadığını ifade eden Vali Bakan, şunları kaydetti:

"Kazada, 46 vatandaşımız yaralandı, iki hayati tehlikesi olan hastamız var. Yaralılarımızın bir kısmı ayakta tedavi edildi, bir kısmı da yakın civardaki hastanelere sevk edildi. Burada tüm arkadaşlarımız, koordineli bir şekilde hareket ettiler, kısa bir zaman diliminde yaralılarımızı sevk ettiler. Ben büyük geçmiş olsun diyorum, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

İşte kaza yerinden görüntüler:

Amasya'da çift katlı yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Amasya'da çift katlı yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Amasya'da çift katlı yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Amasya'da çift katlı yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Amasya'da çift katlı yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Haberle İlgili Daha Fazlası