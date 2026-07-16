ABD, deniz ablukası uyguladıktan sonra dün de İran'ın kıyı savunma hatlarına saldırdı. İran karşılık verdi. Petrol fiyatı 85 dolara yakın seyrederken; Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen “Düşük stoklar, rafineri aksamaları ve mevsimsel taleple dizel ve jet yakıtı son derece yüksek primle işlem görüyor” uyarısında bulundu. Hansen’in paylaştığı verilerde, dizel (motorin/mazot) fiyatının petrol ile arasındaki fark da dikkat çekti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Dünya kamuoyu Orta Doğu’daki son gelişmeleri dikkatle takip ederken; karşılıklı çatışmaların sürmesi petrol fiyatları üzerindeki stresi de yüksek tutuyor.

Brent petrolün varil fiyatı bugünkü ilk işlemlerde 85 doların hemen altında fiyatlanarak, son 1 ayın en yüksek seviyelerine yakın seyrini sürdürdü.

“VAROLUŞSAL SAVAŞ!”

Orta Doğu’da yaşanan son gelişmelere bakıldığında; ABD, yeniden deniz ablukası uyguladıktan sonra, İran'ın kıyı savunma hatlarına ve füze üslerine saldırdı. İran ise kendi saldırılarını başlattı. Bölgedeki enerji akışı daha fazla kesintiye uğrama riski ile karşı karşıya kalırken; Tahran yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri ile "varoluşsal bir savaş" içinde olduğunu duyurdu.

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90 DAKİKALIK OPERASYON

ABD Merkez Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, çarşamba günü geç saatlerde ABD ordusunun İran'a yönelik son hava saldırısı dalgasının tamamladığı bildirildi.

X'te yayınlanan açıklamada; İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki önemli donanma ve Devrim Muhafızları tesislerine ev sahipliği yapan Bandar Abbas da dahil olmak üzere birçok noktada hedeflerin vurulduğu belirtildi. Açıklamada "Amerikan kuvvetleri 90 dakikalık bir dalga halinde Tunb Adası'ndaki kıyı savunma ve seyir füzesi mevzilerine saldırdı." ifadelerine yer verildi.

İRAN’DAN MİSİLLEME

Öte yandan İran devlet medyasında yer alan haberlere göre; Tahran’ın, ABD askeri personeline ve operasyonlarına ev sahipliği yapan Ürdün'deki Azraq üssünü ve Kuveyt'teki Ali el-Salem hava üssünü hedef aldığı ileri sürüldü.

TRUMP’TAN AÇIKLAMA

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın görüşmeye ve anlaşmaya varmaya istekli olduğunu söyledi.

Uzmanlar, müzakere kapısının hâlâ açık olmasının ve İsrail’in son çatışmalara katılmamasının önemli olduğunu belirterek, bunun petrolde daha sert fiyatlamaların önüne geçtiğini aktarıyor. Ancak mevcut durumun “karşılıklı çatışmalarla uzun sürebilecek bir savaş” görünümüne doğru ilerlemesi riskine de dikkat çekiliyor.

KRİTİK UYARI GELDİ

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen “Enerji piyasalarındaki gerçek stresin ham petrolde değil, rafine ürünlerde olduğunu hatırlatmakta fayda var. Brent petrolü 80 doların üzerine çıkmış olsa da düşük stoklar, rafineri aksamaları ve mevsimsel talebin zirve yapması nedeniyle dizel ve jet yakıtı son derece yüksek primlerle işlem görmeye devam ediyor.” uyarısında bulundu.

Hansen’in paylaştığı verilere göre temmuz başında 120 doların altını test eden dizel ve jet yakıtı fiyatları yeniden 155 dolara yöneldi ve petrol fiyatı ile arasındaki makas iki kata yaklaştı.

Bu arada savaşın başlarında Brent petrol 70 dolardan 110-120 dolar seviyelerine yükselirken, işlenmiş ürünlerin fiyatında benzer bir prim gerçekleşmişti. Jet yakıtı varil başına 230 dolar ve motorin de (dizel) 200 doları aşmıştı.

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