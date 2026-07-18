Ticaret Bakanlığı, tüketiciyi yanıltan indirim kampanyalarına karşı denetimlerini artırdı. Gerçeği yansıtmayan indirim oranları, okunamayacak kadar küçük yazılan kampanya şartları ve yanıltıcı fiyat uygulamaları mercek altına alınırken, kurallara uymayanlara 39,9 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek.

Ticaret Bakanlığı, son dönemde artan tüketici şikayetleri ve yanıltıcı indirim kampanyaları nedeniyle saha denetimlerini sıklaştırdı. Bakanlık, özellikle indirimli satış reklamlarında tüketiciyi yanıltabilecek uygulamalara karşı kapsamlı inceleme başlattı.

Edinilen bilgilere göre denetimlerde, "yüzde 50 + yüzde 20 + yüzde 10" gibi peş peşe eklenen indirim oranlarının gerçekte sunulan avantajı olduğundan fazla gösterdiği ve tüketicilerde yanlış algı oluşturduğu tespit edildi.

KÜÇÜK PUNTOLU ŞARTLAR DA İNCELEME ALTINDA

Bakanlığın incelemelerinde, reklamların ana mesajında tüm ürünlerde indirim varmış izlenimi oluşturulmasına rağmen dipnotlarda çok sayıda ürünün kampanya dışında bırakıldığı belirlendi. Ayrıca kampanya koşullarının okunamayacak kadar küçük puntolarla yazılması, indirimlerin başlangıç ve bitiş tarihlerine yer verilmemesi ile sadakat kartı kampanyalarında referans fiyatların gerçeğe aykırı şekilde yüksek gösterilmesi de mevzuata aykırı uygulamalar arasında yer aldı.

39,9 MİLYON LİRAYA KADAR CEZA

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yanıltıcı reklam hazırlayan firmalar, reklam ajansları ve reklamın yayımlandığı mecralar hakkında yaptırım uygulanabilecek.

Reklam Kurulu, ihlalin durumuna göre reklamın durdurulmasına, aynı yöntemle düzeltilmesine veya idari para cezası verilmesine karar verebilecek. Mevzuata aykırı reklamlar için uygulanacak para cezaları ise yayın mecrasına göre 99 bin 339 liradan başlayıp 39 milyon 916 bin 524 liraya kadar çıkabilecek.

Ceza miktarı belirlenirken haksız kazancın boyutu, tüketicinin uğradığı mağduriyet ve ihlali gerçekleştiren tarafın kusur derecesi de dikkate alınacak.

ÖNCE BİLGİLENDİRME, ARDINDAN YAPTIRIM

Bakanlık, denetimlerin yanı sıra işletmelerin mağduriyet yaşamaması için meslek kuruluşları aracılığıyla bilgilendirme çalışmalarını da sürdürüyor. Yetkililer, reklamların mevzuata uygun hazırlanmasının zorunlu olduğunu vurgulayarak, tüketiciyi yanıltan ve haksız rekabete neden olan ticari uygulamaların yakından takip edileceğini belirtti.

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