2026 KPSS Lisans sınavına katılacak adaylar için geç başvuru süreci bugün başlıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda başvuru tarihleri, başvuru saatleri belli olurken geç başvuru ücretleri de netleşti. Peki, KPSS lisans geç başvuru ne zaman, saat kaçta başlıyor ve geç başvuru ücreti ne kadar?

Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS Lisans) başvuru dönemini kaçıran adaylar için geç başvuru ekranı bugün erişime açılıyor. ÖSYM'nin duyurusuna göre adaylar, belirlenen tarihler arasında Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden başvurularını tamamlayabilecek. İşte 2026 KPSS Lisans geç başvuru tarihleri ve sınav ücretlerine ilişkin detaylar.

2026 KPSS LİSANS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimi ve Aday İşlemleri Sistemi'nde yer alan bilgilere göre KPSS Lisans geç başvuruları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da başlayacak. Geç başvuru süreci 23 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek. Bu tarihler arasında başvurusunu tamamlamayan adaylar, 2026 KPSS Lisans oturumlarına katılım sağlayamayacak. Başvurunun tamamlanabilmesi için sınav ücretinin de belirtilen süre içerisinde ÖSYM'nin ödeme sistemi üzerinden yatırılması gerekiyor.

KPSS lisans geç başvuru bugün başlıyor! 2026 KPSS lisans geç başvuru ücreti ne kadar?

KPSS LİSANS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ 2026

ÖSYM tarafından yayımlanan geç başvuru ekranına göre 2026 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için sınav ücreti 1.200 TL olarak uygulanacak. KPSS Alan Bilgisi oturumlarına katılacak adaylar ise her bir oturum için 750 TL ödeme yapacak.

Adaylar başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra ödeme bilgilerini AİS ekranından kontrol edebilecek. Başvurunun geçerli sayılabilmesi için ücretin belirtilen süre içinde eksiksiz olarak ödenmesi gerekiyor.

KPSS lisans geç başvuru bugün başlıyor! 2026 KPSS lisans geç başvuru ücreti ne kadar?

KPSS LİSANS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Geç başvurular 23 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek. Bu tarihten sonra başvuru sistemi kapanacağı için adayların işlemlerini süre dolmadan tamamlaması gerekiyor.

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