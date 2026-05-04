Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi öncesi dikkat çeken açıklamalar geldi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran savaşı konusundaki mesajının Avrupalı liderler tarafından "açık şekilde alındığını" söyledi.

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın gönderdiği mesajların gölgesinde başladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupalı liderlerin Trump’tan gelen bu "hayal kırıklığı" mesajını yüksek sesle ve net bir şekilde aldığını duyurdu.

RUTTE: AVRUPALILAR HAREKETE GEÇİYOR

Zirve öncesi müttefiklerin nabzını tutan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, transatlantik ilişkilerdeki gerilimi gizlemedi. ABD’nin, müttefiklerin Orta Doğu’daki operasyonlara katılma konusundaki direnci nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını belirten Rutte, "Avrupalı liderler mesajı aldı. Artık ikili anlaşmalar, üs talepleri ve lojistik destek konusunda somut güvenceler veriyorlar" dedi.

MACRON'DAN "HÜRMÜZ" RESTİ: KATILMAYACAĞIZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, zirve alanına girişte yaptığı açıklamalarla Trump’ın yeni planına karşı en sert tepkiyi veren isim oldu. Trump’ın ticari gemileri Hürmüz Boğazı’ndan çıkarmaya yönelik Özgürlük Projesi'ni hedef alan Macron, "Bana belirsiz gelen bir noktada herhangi bir askeri operasyona katılmayacağız," dedi.

Macron, çözümün ancak ABD ve İran'ın koordineli bir şekilde boğazı yeniden açmasıyla mümkün olacağını ileri sürdü.

