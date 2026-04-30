Muğla'da Ecevit Cankurt isimli şahıs, alacak verecek meselesi nedeniyle Serap Yılmaz (25) ve Hatice Yeysikan'ı (32) silahla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan Cankurt, polisler tarafından yakalanacağını anlayınca silahla göğsüne ateş ederek intihar etti.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde dün akşam saat 21.30 sıralarında Terzialiler Mahallesi, Başoğlu Sokak üzerinde bulunan bir otelin girişinde Ecevit Cankurt (53) ile Serap Yılmaz (25) ve Hatice Yeysikan (32) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Serap Yılmaz - Hatice Yeysikan

İKİ KADINA KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Cankurt, belinden çıkardığı tabancayla iki kadına kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, 25 yaşındaki Serap Yılmaz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralı olarak Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hatice Yeysikan ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ecevit Cankurt

İNTİHAR ETTİ

Cinayetlerin ardından otomobiliyle olay yerinden hızla uzaklaşan Ecevit Cankurt, emniyet güçleri tarafından takibe alındı. Polisin takibi sonucu sıkıştırılan Cankurt, yakalanacağını anlayınca aynı silahla kendisini göğsünden vurdu. Olay yerinde hayatını kaybeden saldırganın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

