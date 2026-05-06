Samsun'da bir okul bahçesinde meydana gelen akran zorbalığı olayı izleyenlerin kanını dondurdu. 17 yaşındaki D.A., aralarında husumet bulunduğu iddia edilen bir grup kız tarafından saçlarından sürüklenerek, tekme ve yumruklarla acımasızca darbedildi. Çevredeki öğrencilerin şiddeti engellemek yerine olayı kışkırtıp o anları cep telefonuyla kayda alması pes dedirtirken, şiddet mağduru genç kızın şikayeti üzerine harekete geçen emniyet güçleri olaya karışan 19 yaşındaki şüpheliyi tutukladı. Diğer dört şüphelinin adli süreçleri devam ederken, mağdur genç kız ve ailesine devlet tarafından psikososyal destek sağlanmaya başlandı.

