Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen ‘irtikap' soruşturmasında mahkeme ara kararını verdi. Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

28 Şubat'ta Bolu Belediyesi'ne yönelik kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanarak haksız menfaat sağlamaya zorlaması (irtikap) suçuna yönelik başlatılan operasyonun ardından 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İKİ İSMİN TUTUKLULUĞUNA DEVAM

Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen ‘irtikap’ soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Ara kararı açıklayan mahkeme Tanju Özcan ve Süleyman Can'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi Sanık avukatları itirazlarını sundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can

Soruşturma kapsamında, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız hakkında ev hapsi kararı verilirken, diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Tanju Özcan ifadesinde, kurucuları arasında yer aldığı Bolu’yu Seviyorum Vakfı’nın (BOLSEV) mahkeme kararıyla kurulduğunu belirtmiş, iddiaları reddetmişti. Özcan vakfa bağlı olarak kurulan şirketin yönetiminde yer almadığını dile getirerek "Zorla menfaat temin etmeye çalışsam bunu yazılı teklif üzerinden yapmam. Gerçekten baskı altında kalmış olsalardı yapılan işlemlere karşı dava açmaları mümkün olmazdı” demişti.

Tanju Özcan





