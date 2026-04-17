Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın şikayetiyle başlayan şantaj davasında skandal iddialar ortaya atıldı. Mahkemede şoke edici beyanlarda bulunan Öznur Ç., Tanju Özcan’ın kendisini işiyle tehdit ederek ilişkiye zorladığını ve bu esnada şoförünün de yanlarında olduğunu öne sürdü.

Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ve siyasetten spora kadar pek çok ismi içine alan şantaj davasında, duruşma salonuna sunulan ifadeler şoke etti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın şikayetiyle başlayan soruşturma kapsamında hazırlanan 13 sayfalık iddianamede, sanık Mehmet Eren Akgüney’in Özcan’dan 20 milyon lira, lüks araç ve tesis talep ettiği öne sürülürken ilk duruşmada bu iddiaların seyri bambaşka bir noktaya evrildi.

MİDE BULANDIRAN İLİŞKİ AĞI

28 Şubat'ta Akgüney gözaltına alınıp tutuklanırken, Tanju Özcan da farklı bir dosya olan "icbar suretiyle irtikap" kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İddianamede, Özcan’ın belediye personeli Öznur Ç.’ye gönderdiği mesajların kadının eski sevgilisi Mehmet Eren Akgüney’in eline geçtiği; Akgüney’in bu mesajlar karşılığında Özcan’dan 20 milyon lira, lüks otomobil ve oto yıkama tesisi talep ettiği belirtildi.

Şantaja aracılık ettikleri iddiasıyla Boluspor Kulüp Başkanı Erdal Bayrak ve CHP’li Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin de dosyada yer aldı. Aynı dosyada, Öznur Ç.’ye yönelik eylemleri ve makam odasındaki sözleri nedeniyle Tanju Özcan’ın da "şantaj" suçundan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

Tanju Özcan’ın şantaj davasında skandal iddialar: Mahkemede "rahat konuşamam" diyen müşteki salonu boşalttırdı

TANJU ÖZCAN DURUŞMAYA KATILMADI

Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, başka bir suçtan dolayı tutuklu bulunan Tanju Özcan sağlık sorunları sebebiyle katılmazken, dosyada adı geçen Özgür Yıldız da mazeret bildirerek duruşmada yer almadı.

Tanju Özcan’ın Özel Kalemi Özgür Yıldız’ın kendisine ‘Konuyu kapatmamız lazım Tanju Özcan siyasi olarak güçlü’ dediğini söyleyen tutuklu sanık Mehmet Eren Akgüney, "Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Öznur benim kız arkadaşımdı. Ara sıra aramızda sorunlar oluyordu ama görüşmeye devam ediyorduk. Zorla görüşmedik, aramız kötü değildi. Öznur Ç. evimdeyken telefonunun çalması ya da mesaj gelmesi sonrasında durumu fark ettim. Bana Tanju Özcan'la görüştüğünü söyledi. Belediyeye kendisiyle alakalı bir ses kaydı atılmış. Bunu da Tanju Özcan’ın öğrendiğini ve kendisini çağırdığını anlattı.

Mehmet Eren Akgüney

SES KAYDIYLA TEHDİT ETMİŞ

Tanju Özcan, Öznur’a, 'Bu ses kaydını Eren duyarsa sıkıntı olur' demiş ve Öznur da bundan dolayı görüşmek zorunda kaldığını söyledi. Ben de bu durumdan etkilendim. Benim üzerimden mağdur ediliyor. Ses kaydının içeriğinde Öznur Ç.'nin çocuk aldırdığı söylenmiş. Ben Tanju Özcan’ı milletvekilliği döneminden beri tanırım. Tanju Özcan’ı aradım ve 'Biz insanları belediyeye birileri kız arkadaşımızla, kardeşimizle, kızımızla birlikte olsun diye mi işe aldırdık?' dedim.

Tanju Özcan da bana, 'Sen benimle böyle konuşamazsın, haddini bil, bu konuşmanın hesabını sana sorarım' dedi. Öznur'un bana karşı olan suçlamalarını kabul etmiyorum. Bu beyanları baskı altında verdiğini düşünüyorum. Tanju Özcan benimle konuştuktan sonra Erdal Bayrak ve Hüseyin Ekrem Serin’i aramış. Benim söylemlerimle alakalı konuşup bu konuyu kapatmalarını istemiş. Erdal Bayrak ve Hüseyin Ekrem Serin’e durumu izah ettim, araya girmemelerini istedim. Konu bel altı olduğu için dahil olmak istemediler.

"TANJU ÖZCAN SİYASİ OLARAK GÜÇLÜ"

Tanju Özcan’ı daha sonra tekrar aradım. Ona, 'Sen beni tanıyorsun, yüzüme bakıyorsun ama böyle bir şeyi de yapabiliyorsun' dedim. Tanju Özcan bana sinirlenerek telefonu başkasına verdi. Telefonu Özel Kalem Müdürü Özgür Yıldız aldı.

Özgür bana, 'Bu konu bizi sıkıntıya sokar, bu konuyu kapatmamız lazım. Kapanmazsa sen de sıkıntı yaşarsın abi. Tanju Özcan siyasi olarak güçlü' dedi. Ben de 'Yanlışı ben yapmadım, neden sıkıntıyı ben yaşayayım?' diye karşılık verdim. Kimseden herhangi bir şey istemedim. O da bana bir şey teklif etmedi. Başka kimseyi de aramadım. Öznur’la görüşüyordum ama bu tehdit meselesiyle alakalı olarak kimseyle görüşmedim" dedi.

Boluspor Başkanı Erdal Bayrak

"BEL ALTI KONULAR BİZİ DAHİL ETME"

Davada tutuksuz sanık olarak yargılanan Boluspor Başkanı Erdal Bayrak ise, "Gece saatlerinde Tanju Özcan beni arayarak, 'Senin şoförün bana ileri geri konuştu' dedi. Ancak Eren'in kendisine tam olarak ne dediğini söylemedi. Bunun üzerine Eren'i aradım ve 'Senin Tanju Özcan'la ne işin var?' diye sordum. Eren de bana 'Maviş' lakaplı Öznur Ç. ile olan mesajlarını yakaladığını, konuyu yarın daha detaylı anlatacağını söyledi.

Ertesi sabah Eren beni almaya geldiğinde otogara gittik. Orada ne olduğunu sorduğumda Eren bana olayın detaylarını anlattı. Ardından Tanju Özcan'ı aradım, ancak kendisi 'Sonra konuşuruz' diyerek telefonu kapattı.

Tanju Özcan, Eren konusunu açtı. Ben kendisine, 'Eren konusu biraz bel altı bir mevzu, bizi bu konuya dahil etme' dedim. Ancak Tanju Özcan bu konuda biraz ısrarcı oldu. Hatta bana, 'Özgür'le senin aranda böyle bir şey olsa ben hallederdim' şeklinde bir ifade kullandı.

Ben de bunun üzerine, verdiği örneğin doğru bir örnek olmadığını belirttim. Ben Boluspor Başkanı olduğum için ve Özgür ile Tanju Bey'in belediyede görev yapmaları sebebiyle, Boluspor ile ilgili konularda kendileriyle ara ara görüşüyorduk.

PARA TEKLİF ETMİŞ

Otogarda Boluspor ile ilgili konuşurken konu yine Eren'in 'Maviş' (Öznur Ç.) meselesine geldi. Özgür, bu konunun kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. Bana, 'Eren'e yıkama tesisi açalım, bir arabam var, 3-5 kuruş da birikmiş param var, onu falan versek' şeklinde bir teklifte bulundu. Ben de kendisine cevaben, 'Eren ölmedi, telefonu da açık. Kendisini arayın, beni bu konuya bulaştırmayın' dedim. Daha sonra Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı‘na ifade vermeye geldiğimizde ben Tanju Özcan‘ın benden şikayetçi olmasına çok şaşırdım" diye konuştu.

MİDE BULANDIRAN İDDİA

Duruşmada müşteki sıfatıyla yer alan Öznur Ç., savunması sırasında salondaki kalabalık nedeniyle rahat beyanda bulunamayacağını ifade ederek, partililerin ve gazetecilerin dışarı çıkarılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, bu talebi değerlendirerek gazetecilerin ve izleyicilerin salondan çıkartılmasına karar verdi. Salonun boşaltılmasının ardından kapalı oturumda dinlenen Öznur Ç., ifadesinde şok edici iddialarda bulundu.

Öznur Ç. mahkemedeki beyanında, "Tanju Özcan belediyeye gelen ses kaydından sonra beni yanına çağırdı ve bu ses kaydını ‘Eren duyarsa ne olur?’ dedi. Benim ile arkadaşlık isteğinde bulundu. Ben bunu kabul etmememe rağmen işten çıkarılma korkusu ve zaten kendisiyle sıkıntı yaşadığım Mehmet Eren ile sıkıntılar yaşamamak için istemeyerekte olsa Tanju Özcan ile iletişim kurmak zorunda kaldım. Hatta Tanju Özcan benimle WhatsApp üzerinden arama ve mesajlar ile iletişim kurmaya çalıştığında ben bunlara cevap vermiyordum bunun üzerine şoförü Suat beni arayarak, ‘başkan sana mesaj attı, ona cevap ver’ dedi.

Başkanın bu zorlama ilişkileri sırasında şoförü Suat’ta sürekli aktif bir şekilde işin içindeydi. Narven Termal Kasaba’ya beni Tanju Özcan’ın şoförü götürdü. Orada alkol alırken Tanju Özcan’la birlikte olduk. Birlikte olduğumuz esnada yanımızda şoförü de vardı ve bizi izledi" ifadelerini kullandı.

1 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Savunmaların ve tanık beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet Eren Akgüney'in tahliyesine hükmetti. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi amacıyla duruşma 4 Mayıs tarihine ertelendi

