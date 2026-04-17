Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, gözaltı ve tutuklamaların ardından TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Doku, şüphelerinin odağındaki isimlerden biri olan Umut Altaş ve ailesiyle yaşadıkları süreci anlattı.

Tunceli'de 2020 yılından bu yana haber alınamayan Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, TGRT Haber’de katıldığı Medyakritik programında dikkat çeken detaylar paylaştı.

Gülistan'ın kaybından sonra Umut Altaş'ın kendisini 3 defa aradığını ancak telefonda konuşmadığını söyleyen abla Doku, sessiz telefonların ardından Altaş ailesiyle yaşadıklarını ve kuşkularının nasıl oluştuğunu tek tek anlattı.

Aygül Doku, Umut Altaş'ın ailesiyle yaşadıkları hakkında şunları söyledi:

"Umut Altaş beni 2 3 kere arıyor ama konuşmuyor. Tabii ben o numaraları hatırlamıyorum. Savcı soruyor kim seni arıyor.

Gülistan Doku'nun ablası canlı yayında anlattı! Gelen 3 arama ile her şey başladı

"BAŞSAĞLIĞI DİLEYEN İLK AİLEYDİ"

Umut Altaş baktım kim diye. Gazeteciye sordum. Hemen direkt işletmelerine gittik. Bize o kadar iyi davrandılar ki.. Tuncay Sonel'e biz çok inandık o da bize çok iyi davranmıştı. Ondan sonra hemen kuşkulandım. Sonra garsonları uzaklaştırıyor. Annemle oturmadan hemen başınız sağ olsun dedi. Ben de ses kaydı açtım. O kadar başınız sağ olsun inanarak diyen ilk aileydi. Kimse bize başsağlığı dilemiyor neden siz diyorsunuz.

Gülistan Doku'nun ablası canlı yayında anlattı! Gelen 3 arama ile her şey başladı

"VALİNİN PİSLİK OĞLU"

Umut neden beni aradı dedi. Bana Umut Amerika'ya gitti dediler. Bu olaydan sonra gitmiş. Onu deyince şüphelerimiz daha da arttı. Biraz da bu kuşkularımdan ötürü bilerek üstüne gittik. Dedik o zaman Gülistan'ı sizin oğlunuz öldürdü. Baktım değişmeye başladılar.

En son annesi şunu dedi: Aygül hanım, benim oğlumun tek hatası valinin pislik oğluyla arkadaş olmasıdır. Benim oğlum bir şey yapmadı, oğlum başını yaktı.

Bir de bize sizin adalet mücadelesini takdir ediyoruz diyorlardı"

CELAL ALTAŞ VALİYİ İŞARET ETMİŞ

Süreçte baskı gördüklerini de öne süren Doku, Celal Altaş’ın kendisini gece yarısı aradığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

Gülistan Doku'nun ablası canlı yayında anlattı! Gelen 3 arama ile her şey başladı

"Celal sürekli beni arıyordu. Celal Altaş babası, üzerlerine gidince biz, gece 12'de aradı yine. Kavga sesi geldi. Yanlışlıkla olsa 1 kere ararsın 2 kere değil. Beni kavga sesiyle korkutmaya çalıştılar. Ben hemen şikayet ettim. Yine beni gece yarısı aradı. Aygül dedi, ben tükeniyorum. Ağlayarak. Sen niye benim oğlumun üstüne geliyorsun. Ben vali miyim. Ben kameraların yönünü nasıl değiştirebilirim. Gülistan'ın kayıtlarının silindiğini Altaş ailesinden öğrendik. Celal daha adliyeye gitmeden bize konuştu.

"KATİL VALİNİN OĞLU"

Ben dedi, benim gücüm ne hastane kayıtlarını sileyim. Bize dedi ki siz neden Tuncay Sonel'in kapısına gitmiyorsunuz. Hepsinin ses kaydını aldım.

Bana Umut'un numarasını verdi. Umut'u aradığımda, Umut beni aradığında da bana bunu anlatmak istiyordu.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel ile Başhekim Çağdaş Özdemir gözaltına alındı! Gülistan Doku soruşturmasında perde aralanıyor

Katil Umut değil, katil valinin oğlu. Tuncay Sonel o dönem oğlu olduğunu bile sakladı. Umut bana direkt isim vermedi. Abla dedi, benim bildiklerim var. Senin işini kolaylaylaştıracağım dedi. Umut'u ailesi susturdu.

Gülistan, valinin oğlu tarafından tecavüze uğradı. Katil benim yanıma geldi. Ben dedim ki: Ben sizin babanıza minnettarım. Bizim kızımızı bulacak. Size yemin ederim ağzından tek söz çıkmadı. Adam bana bir geçmiş olsun bile demedi dedim, hatta.

"CİNAYETİ BENİM BAŞIMA YIKACAKLAR"

Tuncay Sonel her şeyi canice tasarladı. Gülistan'ı SIM kartını istedi. Tuncay Sonel abart topar yanımıza geldi, bize bağırdı çağırdı. Gülistan'la ilgili delilleri karartıyorsun dedi, o SIM Kartını verin Ankara'ya göndereceğim. Biz de kartı valiye teslim ettik. Biz kartın sonuçlarını bekliyoruz. Geldi dedi ki: Kartta bir şey bulamadık. Gitmiş hepsini silmiş.

Gökhan Ertok bizimle konuştu. Bu cinayeti benim başıma yıkacaklar dedi. Gülistan o gün öldürülmedi dedi. Görüntüleri ben sildim dedi. Delilleri silme karşılığında 10 bin lira almış"

Haberle İlgili Daha Fazlası