Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı altıya yükseldi
Gülistan Doku soruşturmasında adliye koridorlarında hareketlilik sürüyor. Son ifadelerin ardından 4 şüpheli daha cezaevine gönderildi. Toplam tutuklu sayısı altıya yükseldi.
- 7 ilde yürütülen eş zamanlı baskınlarda aralarında ana şüpheli Zeinal Abakanov’un annesinin de bulunduğu 4 kişi daha tutuklanarak toplam tutuklu sayısı 6'ya çıktı.
- Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme iddialarıyla açığa alınarak Elazığ'da gözaltına alındı.
- Gülistan Doku'nun kaybolduğu döneme ait hastane log kayıtlarının silindiği tespit edilerek, eski başhekim Dr. Çağdaş Özdemir gözaltına alındı.
- Eski polis Gökhan Ertok'un etkin pişmanlıktan faydalanmak istediği öğrenildi.
- Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve dönemin Valilik koruması Şükrü Eroğlu adliyeye sevk edildikleri sırada kalabalığın hedefi oldu.
Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında, 6 yıl sonra düğmeye basılan "cinayet şüphesi" operasyonları genişleyerek devam ediyor.
7 ilde yürütülen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden, aralarında ana şüpheli Zeinal Abakanov’un annesinin de bulunduğu 4 kişinin daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 6’ya çıktı.
"PİŞMANLIKTAN YARARLANMAK İSTİYORUM"
İl Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C. A., N.A., F.G. ve Zeinal Abakanov’un annesi C.Y., "kasten öldürme" ve "delilleri karartma" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan 5 şüphelinin ise adliyedeki işlemleri sürüyor.
Daha önce de Gülistan’ın sosyal medya verilerini sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok ve eski kamu görevlisi Erdoğan Elaldı tutuklanmıştı. Gökhan Ertok'un ise etkin pişmanlıktan faydalanmak istediği öğrenildi.
DÖNEMİN VALİSİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturmanın en çarpıcı gelişmesi ise dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel cephesinde yaşandı. İçişleri Bakanlığı, Gülistan Doku dosyasında "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan Sonel’in açığa alındığını duyurdu.
Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel ile Başhekim Çağdaş Özdemir gözaltına alındı! Gülistan Doku soruşturmasında perde aralanıyor
Eski vali, yürütülen soruşturma kapsamında Elazığ’da gözaltına alındı. Ayrıca o dönem Valilik koruması olan Şükrü Eroğlu ve Valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de ifadelerinin alındığı öğrenildi.
BAŞHEKİM DE GÖZALTINDA
Soruşturma sadece kişilerle sınırlı kalmadı, Gülistan Doku’nun kaybolduğu döneme ait hastane log kayıtlarının kasıtlı olarak silindiği tespit edildi. Sağlık Bakanlığı'nın müfettiş görevlendirmesinin ardından, Tunceli Devlet Hastanesi’nin eski başhekimi Dr. Çağdaş Özdemir Bursa’da gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Tunceli’ye getirildi.
VALİNİN OĞLUNA LİNÇ GİRİŞİMİ
Öte yandan Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkel Sonel ile dönemin polis koruması Şükrü Eroğlu, adliyeye sevk edildikleri sırada kalabalığın hedefi oldu. Adliye önünde toplanan yüzlerce kişilik grup, şüphelilere saldırmaya çalıştı.