Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun maç takvimi bugün gerçekleştirilecek fikstür çekimiyle netleşecek. Futbolseverler ise kura öncesinde "Süper Lig fikstür çekimi saat kaçta, hangi kanalda, nereden izlenir" sorularına cevap arıyor.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu için geri sayım sürerken gözler bugün yapılacak fikstür çekimine çevrildi. Takımların sezon boyunca izleyeceği maç takvimi, derbi haftaları ve Avrupa kupalarına göre yapılacak planlamalar kura çekimiyle birlikte netleşecek. Futbolseverler ise Süper Lig fikstür çekiminin saatini, yayın bilgilerini ve nereden izlenebileceğini araştırıyor.

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunun fikstür çekimi 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Organizasyon, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kulüp temsilcilerinin katılımıyla yapılacak. Çekimin ardından 18 takımın sezon boyunca oynayacağı maç programı, derbi haftaları ve ilk haftanın eşleşmeleri belli olacak.

Süper Lig fikstür çekimi saat kaçta, hangi kanalda? 2026-2027 Süper Lig derbi tarihleri belli oluyor

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Süper Lig fikstür çekimi Bein Sports Haber üzerinden canlı yayınlanacak. Ayrıca birçok spor kanalı ve dijital yayın platformu da organizasyonu canlı yayınlarla ve anlık gelişmelerle izleyicilere aktaracak.

Fikstür çekiminin tamamlanmasının ardından ilk hafta maç programı, derbi takvimi ve sezon boyunca uygulanacak eşleşmeler TFF'nin resmi internet sitesi ile sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

Süper Lig fikstür çekimi saat kaçta, hangi kanalda? 2026-2027 Süper Lig derbi tarihleri belli oluyor

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan fikstür algoritmasına göre 2026-2027 sezonunda Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki ilk derbi karşılaşmasının 9. haftada oynanması planlandı. Ev sahibi takım ise fikstür çekiminin tamamlanmasının ardından kesinleşecek.

TFF'nin açıkladığı algoritmada derbiler için özel planlama uygulanıyor. Buna göre 1, 2, 11, 17, 18, 22, 28 ve 31. haftalar derbi oynanmayacak haftalar olarak belirlendi. Ayrıca Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki derbilerde takımlar bir maçı iç sahada oynarken diğerini deplasmanda oyna yacak. Böylece sezon boyunca saha avantajının dengeli şekilde dağıtılması hedefleniyor.

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