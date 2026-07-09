Anadolu Ajansı
Zincir marketlerin depolarında yangın!
Batman'da yerel zincir marketlere ait depolarda yangın çıktı. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alındı.
Batman'da merkeze bağlı Kösetarla köyü Batman Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde bulunan kentteki yerel zincir marketlere ait depolardan birinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin diğer depolara da sıçraması sonucu yangın büyüdü.
EKİPLER BÖLGEDE
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, polis, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alındı.
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