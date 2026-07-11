Eskişehir'de evliliğini sonlandıran Kerem Soran, boşanma kararını kutlamak için cami çıkışında cemaate lokma dağıttı. Seyyar lokmacı aracındaki led tabelaya "Boşandım kurtuldum" yazdıran Soran, Yeni Yargı Paketi'ndeki düzenlemelerden dolayı Adalet Bakanı Akın Gürlek'e de teşekkür etti. Lokmacının sahibi de ilk defa böyle bir sebepten lokma dağıtılacağını gördüğünü söyleyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Sazova Mahallesi'nde ilginç bir boşanma kutlaması yaşandı. Yaklaşık 10 ay önce 7 yıllık evliliğini resmi olarak sonlandıran Kerem Soran, yaşadığı süreci geride bırakmanın mutluluğunu lokma dağıtarak yaşadı. Sazova Camii'nde kılınan öğle namazının ardından, cami çıkışında kiraladığı seyyar lokma tezgahının başına geçen Soran, cemaate lokma ikram etti. Lokma aracının üzerinde yer alan led tabeladaki "Boşandım kurtuldum" yazısı ise dikkat çekti.

BAKAN GÜRLEK'E TEŞEKKÜR ETTİ

Boşanma sürecinde çocuklarını görememekten ve nafakaya bağlı icra takiplerinden dert yanan Kerem Soran, boşanma/nafaka süreçlerine dair yeni düzenlemeleri içeren yargı paketine de değindi. Yeni yargı paketinde özellikle uzun süren boşanma davalarını, nafaka mağduriyetlerini ve aile hukuku süreçlerini hızlandırmayı amaçlayan yapısal değişikliklerin kendisi gibi birçok erkeğe umut olduğunu söyleyen Soran, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e teşekkür etti.

"ÇOK MUTLUYUM"

Boşandığı için çok mutlu olan Kerem Soran şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 10 ay önce eşimden boşandım. Çocuklarımı göremiyorum. Nafakalarımı ödüyorum. Ben kurtuldum. Kurtulamayan tüm erkeklerimizin Allah yardımcısı olsun. 12. Yargı Paketi'nde de devletimizin ve Adalet Bakanımız Akın Gürlek'in de destekçisiyiz. Boşanamayan tüm erkeklerin Allah yardımcısı olsun. Teşekkür ederim. 7 yıllık, evliydim. Çok mutluyum"

LOKMACI DA ŞAŞKIN

Soran'ın talebi üzerine cami önünde tezgah açan 20 yıllık lokma ustası Ali Tamer ise meslek hayatında ilk defa bir boşanma kutlaması için lokma döktüğünü belirtti. Müşterilerinin talebini yerine getirdiklerini söyleyen Tamer, durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediklerini söyledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası