Sıcak, daha da sıcak olacak! İstanbul'a yeni sıcak hava dalgası geliyor: Tarih verildi
Bugün Karadeniz bölgesinde birçok kentte sağanak beklenirken, hava sıcaklıkları İstanbul'da ise 3-4 dereceye artacak. Önümüzdeki hafta aşırı sıcakların etkili olacağı megakent için ikinci sıcak hava dalgası için Temmuz ayının sonu işaret edildi.
- Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile Samsun ve Sinop'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.
- Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor.
- Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
- Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz'de güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.
- Sıcaklıkların önümüzdeki dönemde 4 dereceye kadar artacağı ve 17 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin aşırı sıcak olacağı belirtiliyor.
- İstanbul'da pazar günü sıcaklıkların 32-33 dereceye ulaşması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporuna göre Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile Samsun ve Sinop'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dair uyarı yapıldı.
Rüzgarın ise genellikle kuzey, Akdeniz'de güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
TEMMUZ AYININ İKİNCİ YARISINA DİKKAT
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan ise önümüzdeki dönemde sıcaklıkların artacağını söyledi. Çalışkan, sıcaklıkların 4 derece kadar artacağını belirterek, bugün ve yarın İstanbul'da sıcaklıklarda artış yaşanacağına işaret etti.
Buna göre İstanbul'da pazar günü sıcaklık 32-33 dereceyi görecek. Çalışkan, temmuz ayının 17'sinden sonra ise Türkiye'nin aşırı sıcaklarla mücadele edeceğini söyledi: "Temmuz ayının ikinci yarısı sıcaklıklarda çok daha fazla yükseliş olma ihtimali var."