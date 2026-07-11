İstanbul'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Davut Gökkaya, eski eşini ve 18 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Ailesini katleden Davut Gökkaya'nın cinayetleri neden işlediği de ortaya çıktı.

İstanbul'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Davut Gökkaya, eski eşi ve 18 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle katledip intihar etti.

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Davut Gökkaya, bir yıl önce boşandığı eşi Türkan Gökkaya'nın başka biriyle evlendiğini duyunca Arnavutköy Boğazköy Mahallesi'ndeki eve geldi.

Arnavutköy'de aile faciasının detayları ortaya çıktı!

BİR ÇOCUĞU FACİADAN KIL PAYI KURTULDU

İddiaya göre, Gökkaya eve girer girmez yanında getirdiği pompalı tüfekle önce eski eşi Türkan Gökkaya'ya ateş açtı, ardından 18 yaşındaki oğlu Emin Gökkaya'yı vurdu. Daha sonra evde bulunan diğer oğluna da ateş etmek isteyen Davut Gökkaya, çocuğun kanepenin arkasına saklanması nedeniyle amacına ulaşamadı. Davut Gökkaya, son olarak aynı pompalı tüfekle intihar etti.

Arnavutköy'de aile faciasının detayları ortaya çıktı!

OLAY YERİNDE ÖLDÜLER

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Türkan Gökkaya, oğlu Emin Gökkaya ve Davut Gökkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan edinilen bilgilere göre, ailenin çocuklarından birinin de geçtiğimiz yıllarda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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