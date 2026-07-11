TFF 1'inci Lig takımlarından Kayserispor'da Başkan Ali Çamlı, kulüplerin iyi yönetilmesi gerektiğini belirterek, "Menajerlerin oyunlarına gelmemeliyiz" uyarısında bulunurken, "Ya bu ligi düzelteceğiz, ya kapıya kilit vurup gideceğiz" dedi.

Süper Lig'i 30 puanla 17'nci sırada tamamlayan ve yeni sezonda Trendyol 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Kayserispor'da Başkan Ali Çamlı, fikstür çekimi sonrası açıklamalarda bulundu.

"1'İNCİ LİG, SÜPER LİG'DEN DAHA ZOR"

Ali Çamlı, "1'inci Lig, Süper Lig’den daha zor. Kıran kırana maçlar oynanacak. Herkes çok ciddi transferler yapıyor. Fakat sadece para veya transferlerle olmuyor, kulüplerin çok iyi de yönetilmesi gerekiyor. Akıllı işler yapanlar bu ligde başarılı olur. Çok ciddi paralar harcanıyor. Futbol ekonomisi her geçen gün idare edilmez bir duruma geliyor. Kulüp başkanları, transfer tezgahlarına gelmemeli. 15 liraya alınacak oyuncu, menajer oyunlarından dolayı 40-50 lira oluyor. Başkan arkadaşlara çağrıda bulunuyorum. Tabiri caizse kulüpleri dolandırtmayalım. Boşa gidecek paraları alt yapıya harcayalım, kendi çocuklarımızı kazanalım. Gerekirse 1-2 sene çıkmayalım" dedi.

Ali Çamlı

"SORUMLULUKLARIMIZI YERİNE GETİREMİYORUZ"

Kayserispor Başkanı, "Dengesiz, fütursuzca harcamalardan ötürü devletimize karşı mali sorumluluklarımızı yerine getiremiyoruz. Ya bu ligi düzelteceğiz, ya kapıya kilit vurup gideceğiz. Bu ekonomiyle, bu sirkülasyon ile hiç kimse burayı götüremez. Biz, koskoca Kayseri şehri olarak böyle bir ekonomiyi yönetecek durumda değiliz" sözlerini sarf etti.

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