Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ'nin personel kadrosunu güçlendirmek amacıyla yeni alım sürecini başlattığını duyurdu. Buna göre, KPSS 2026/1 merkezi yerleştirmesi kapsamında 158 sözleşmeli personel ile 70 eski hükümlü ve engelli statüsünde daimi işçi istihdam edilecek. Başvuru takvimi, adaylarda aranacak şartlar ve alım sürecine ilişkin ayrıntılar da kamuoyuyla paylaşıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ bünyesinde yeni personel alımı sürecinin başladığını açıkladı. Bakan Uraloğlu personel alımına yönelik paylaşımda;

"TCDD Taşımacılık AŞ'de yeni istihdam fırsatlarıyla ailemizi büyütüyoruz! KPSS 2026/1 merkezi yerleştirme kapsamında açılan kadro ve pozisyonlar ile eski hükümlü ve engelli daimi işçi alımı için başvurular başladı." ifadelerini kullandı.

TCDD TARİH VE ŞARTLARI DUYURDU

Konuya ilişkin TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yapılan açıklamada, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2026/1 merkezi yerleştirmesi ile Genel Müdürlüğe 158 sözleşmeli personel istihdam edileceği belirtildi.

Adaylarda aranan nitelik kodlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının resmi internet sitesinden erişilebilecek. 70 eski hükümlü ve engelli işçi alınacak

Öte yandan Genel Müdürlük, 52 eski hükümlü ve 18 engelli olmak üzere toplam 70 daimi işçi alımı gerçekleştirecek. İlanlara 14 Temmuz tarihine kadar İŞKUR internet sitesi üzerinden başvuru yapılabilecek.

TCDD Taşımacılık 228 personel alacak! Başvuru tarihler ve şartları açıklandı

BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR tarafından nihai listede yer alacak adaylar, sözlü sınava katılabilmek için TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanacak "İş Talep Bilgi Formu" ve **"Başvuru Formu"**nu eksiksiz doldurarak, belirtilen belgelerle birlikte TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İşçi ve Mevzuat Şubesi'ne şahsen veya posta yoluyla teslim edecek.

İlana 18-40 yaş arasındaki erkek adaylar başvurabilecek. Sözlü sınava giren adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Puanlamanın 50 puanı "beceri", kalan 50 puanı ise "mesleki yeterlilik" alanlarından oluşacak.



Haberle İlgili Daha Fazlası