Premier Lig'den resmi teklif: Trabzonspor'dan izin çıktı, görüşmeler başladı
Premier Lig ekiplerinden Fulham, Trabzonspor'un 22 yaşındaki Nijeryalı stoperi Chibuike Nwaiwu için transfer teklifinde bulundu. Bordo-mavili yönetim, İngiliz kulübüne oyuncuyla transfer görüşmesi yapabilmesi için izin verdi.
- Trabzonspor, oyuncunun bonservis bedeli için Fulham'dan en az 30 milyon euro bekliyor.
- Nwaiwu, Premier Lig'de kariyerine devam etmeye sıcak bakıyor.
- Nwaiwu, Trabzonspor formasıyla çıktığı 21 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti.
Fulham, Süper Lig takımlarından Trabzonspor'un Nijeryalı savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu için resmi transfer teklifi yaptı. Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim, İngiliz ekibine oyuncuyla transfer görüşmesi yapabilmesi için izin verirken; kulüpler arasındaki pazarlıkların kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.
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BONSERVİS BEKLENTİSİ 30 MİLYON EURO
TRT Spor'da yer alan habere göre; Trabzonspor, güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki oyuncunun bonservisi için en az 30 milyon euro gelir bekliyor. Nwaiwu, kariyerine Premier Lig'de devam etmeye sıcak bakıyor.
TRABZONSPOR PERFORMANSI
Avusturya temsilcisi Wolfsberger'den Ocak 2026'da 5,5 milyon euroya Karadeniz ekibine transfer olan Nijeryalı stoper, bordo-mavili formayla çıktığı 21 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.