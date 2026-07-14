Premier Lig ekiplerinden Fulham, Trabzonspor'un 22 yaşındaki Nijeryalı stoperi Chibuike Nwaiwu için transfer teklifinde bulundu. Bordo-mavili yönetim, İngiliz kulübüne oyuncuyla transfer görüşmesi yapabilmesi için izin verdi.

Fulham, Süper Lig takımlarından Trabzonspor'un Nijeryalı savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu için resmi transfer teklifi yaptı. Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim, İngiliz ekibine oyuncuyla transfer görüşmesi yapabilmesi için izin verirken; kulüpler arasındaki pazarlıkların kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.

BONSERVİS BEKLENTİSİ 30 MİLYON EURO

TRT Spor'da yer alan habere göre; Trabzonspor, güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki oyuncunun bonservisi için en az 30 milyon euro gelir bekliyor. Nwaiwu, kariyerine Premier Lig'de devam etmeye sıcak bakıyor.

Chibuike Nwaiwu

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Avusturya temsilcisi Wolfsberger'den Ocak 2026'da 5,5 milyon euroya Karadeniz ekibine transfer olan Nijeryalı stoper, bordo-mavili formayla çıktığı 21 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

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