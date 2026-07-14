Trabzonspor'da Prestianni’nin alternatifi Orsolini
Trabzonspor, Prestianni’nin alternatifini buldu. Bordo mavililerin, Serie A ekiplerinden Bologna’da forma giyen Riccardo Orsolini için de girişimlere başladığı belirtildi.
- Trabzonspor'un öncelikli hedefi Benfica'dan Gianluca Prestianni'dir.
- Prestianni transferi gerçekleşmezse, alternatif olarak Bologna'dan Riccardo Orsolini düşünülüyor.
- Riccardo Orsolini'nin sözleşmesinin son dönemine yaklaşması, Trabzonspor'un elini güçlendiriyor.
- Riccardo Orsolini, 2018'den beri Bologna forması giyiyor.
- Orsolini, Juventus'tan 15 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilmiştir.
- İtalyan futbolcu, her iki kanatta da görev yapabiliyor.
Transfer döneminin hızlı kulübü Trabzonspor, kanat transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavili ekipte öncelikli hedef Benfica forması giyen Gianluca Prestianni olurken, transferin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı alternatif isimler de belirlenmiş durumda. İtalya basınında yer alan haberlere göre Trabzonspor, Serie A ekiplerinden Bologna’da forma giyen Riccardo Orsolini için de girişimlere başladı. İtalyan futbolcunun sözleşmesinin son dönemine yaklaşması, Karadeniz ekibinin elini güçlendiriyor.
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JUVE’DEN 15’E ALINDI
Trabzonspor’un, Prestianni transferinde istediği sonucu alamaması hâlinde Orsolini için girişimlerini hızlandırabileceği ifade edildi. 29 yaşındaki İtalyan kanat oyuncusu, 2018 yılından bu yana Bologna forması giyiyor. Juventus’tan 15 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen tecrübeli futbolcu, her iki kanatta da görev yapabiliyor. Eğer yönetim Benfica’nın Arjantinli yıldızı Prestianni konusunda Portekiz ekibinin inadını kıramazsa bütün ağırlığını Riccardo Orsolini transferine verecek.