Beşiktaş'ın gündeminde olduğu ileri sürülen Belçikalı golcü Romelu Lukaku'nun menajeri Federico Pastorello, transfer iddialarına son noktayı koydu.

İtalyan ekibi Napoli'den ayrılması beklenen Belçikalı hücumcunun siyah-beyazlılara transfer olabileceği iddiaları ortaya atılırken oyuncunun temsilcisinden açıklama geldi.

"BEŞİKTAŞ İLE HİÇ GÖRÜŞMEDİK"

Romelu Lukaku'nun menajeri Federico Pastorello, İtalyan basınında çıkan Beşiktaş iddialarını yalanladı. Siyah-beyazlılarla görüşmediklerini belirten Pastorello, "Romelu Lukaku hakkında Beşiktaş yöneticileriyle hiçbir zaman görüşmedim." dedi.

Romelu Lukaku

TRANSFER İDDİALARINI YALANLADI

Transfer görüşmesi yapıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydeden Pastorello, "Beşiktaş yönetimiyle herhangi bir görüşme ya da temas olduğu yönündeki tüm iddialar tamamen yanlış. Böyle bir temas hiçbir zaman gerçekleşmedi. Lukaku'nun Beşiktaş'a transfer olma gibi bir niyeti yok. Bu konuyla ilgili ortaya atılan iddiaların tamamı asılsız söylentilerden ibaret." diye konuştu.

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