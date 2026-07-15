Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya 2-0 yenildikleri maç sonrası kameraların karşısına geçti. 57 yaşındaki çalıştırıcı, "Bu hakem, bir Dünya Kupası yarı finalini yönetecek seviyede miydi?" sorusunu yöneltti. Hakem Ivan Barton, 20'nci dakikada İspanya lehine penaltı kararı verirken; Mikel Oyarzabal, atışı golle sonuçlandırdı.

Didier Deschamps, 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya 2-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "İspanya'nın güçlü olduğu aşikar, bunu kanıtladılar da. Biz ise biraz seviyenin altındaydık. Hatalar yaptık. Şimdiye kadar yaptıklarımızdan daha fazla teknik hata yaptık" dedi.

Didier Deschamps

"BURADA DURMAK CAN YAKIYOR"

Savunma oyuncusu Saliba'nın sakatlığının ve Rabiot'un sarı kart görmesinin kendilerini olumsuz etkilediğini belirten deneyimli teknik adam, "Böyle bir takıma karşı böyle bir maçta maksimum seviyede olmanız gerekir ve Fransa o seviyede değildi. Tabii ki hayal kırıklığı var, oyuncular soyunma odasında biraz çökmüş durumdaydı ve bunu anlıyorum. Hırs vardı, mücadeleci bir grup vardı, bu yüzden burada durmak can yakıyor" diye konuştu.

Kylien Mbappe, 2026 Dünya Kupası'nda 7 maçta 8 gol kaydetti.

"BU HAKEM, YARI FİNAL YÖNETECEK SEVİYEDE MİYDİ?"

Hakem yönetimiyle ilgili soru üzerine Deschamps, "Şimdi bu konuya girmeyeceğim. En nihayetinde size bir soru sorayım, dördüncü ve beşinci hakemler üst düzeydeydi çünkü onlarla konuşabildim. Onlar da benimle aynı şeyi görüyorlardı. Şimdi size soruyorum, kendim cevaplamayacağım, kaybettik diye sürekli ağlayan biri gibi görünmek de istemiyorum. Bu hakem, bir Dünya Kupası yarı finalini yönetecek seviyede miydi? İsterseniz buna siz cevap verin. Ben cevap vermeyeceğim" sözlerini sarf etti.

Hakem Ivan Barto

"YAPTIKLARIMIZDAN ÇOK GURURLUYUM"

Fransa Milli Takımı ile son maçına çıkan Deschamps, kariyer planlamasıyla ilgili soruya, "Şu an bunun zamanı değil. Milli takımla bu dünya şampiyonluğu seviyesine gelmek için yaptıklarımızdan dolayı çok mutluyum, çok gururluyum. Fransa Milli Takımını 2018'de, ayrıca 4 yıl önceki finalde en üst seviyede tutmaktan dolayı. Bu iş böyle. Bir futbolcu olarak da çok mutlu anlar yaşama şansına sahip oldum. Bugün çok mutlu bir an değil ama yaşanan her şeyi unutmadan yenilgiyi kabul etmek gerekiyor" cevabını verdi.

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