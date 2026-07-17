"Oğuzhan Uğur iki gün önce beni aradı konuştuk biraz endişeliydi. Uyardıklarımdan birisi de oydu. 'Abi biz bu Haluk Levent'in bazı yanlışlarını gördük, 2023'de ilişkimizi kestik. Ama ben cesaret edemedim senin gibi, linç gelir diye dokunulmazdı biliyorsun' dedi. 'Sana yürüyecekler' dedim. Şimdi gördüm gözaltına alınmış. Oğuzhan da buna kananlardan bence, umarım daha büyük sıkıntılara girmez."