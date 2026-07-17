Atilla Taş, Oğuzhan Uğur'la son konuşmasını anlattı! “Haluk Levent’in yanlışlarını gördük” demiş
AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur gözaltına alındı. Gelişmenin ardından şarkıcı Atilla Taş, X’ten yaptığı paylaşımla dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü isim, Uğur ile iki gün önce telefonla görüştüğünü öne sürdü. Haluk Levent ile ilgili aralarında geçen diyalogu aktardı.
- İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Oğuzhan Uğur'u Çekmeköy'deki evine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
- Soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un yanı sıra Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke de gözaltına alındı.
- Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
- Şarkıcı Atilla Taş, Oğuzhan Uğur'un kendisini arayarak Haluk Levent'le ilişkisini 2023'te sonlandırdığını ancak linç edilme korkusuyla bunu açıklayamadığını söylediğini iddia etti.
- Başsavcılık tarafından soruşturmanın kapsamına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Şarkıcı Haluk Levent’in tutuklanmasının ardından AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde Çekmeköy'deki evine operasyon düzenlediği Uğur'un, soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldığı belirtildi.
OĞUZHAN UĞUR GÖZALTINDA
Başsavcılık tarafından soruşturmanın kapsamına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un yanı sıra Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
“HALUK LEVENT’İN YANLIŞLARINI GÖRDÜK” DEMİŞ
Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından şarkıcı Atilla Taş, X hesabından yaptığı paylaşımda Uğur'un kendisini iki gün önce aradığını, Haluk Levent'le ilişkisini 2023'te sonlandırdığını ancak linç edilme korkusuyla bunu açıklayamadığını söylediğini iddia etti: