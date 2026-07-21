İtalyan basınına göre Galatasaray’ın senelik teklifi… Milan’ın Portekizli yıldızı için şu ana kadar en istekli ve ciddi girişim sarı kırmızılılardan geldi. İstediği rakamı bulamayan İtalyan ekibi ise beklemede.

Galatasaray için bir transfer iddiası da İtalya’dan geldi. Mevcut kadrosunu büyük oranda koruyan sarı kırmızılıların geçtiğimiz sezondan bu yana gündemine giren Milanlı Rafael Leao için La Gazzetta dello Sport rakam verdi. İtalyan gazetesi, Portekizli oyuncunun birçok kulüple adının anıldığını ancak en ciddi girişimin sarı kırmızılı kulüpten geldiğini yazdı. Dursun Özbek yönetiminin Leao’ya yıllık 10 milyon avro vermeyi göze aldığı belirtildi.

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Rafael Leao

TEKLİFLERE BAĞLI…

Kulübü Milan ise İngiliz ekipleri Chelsea ve Tottenham’ın da gündeminde olan 27 yaşındaki hücum oyuncusu konusunda istediği düzeyde bir teklif görmüş değil. Habere göre zaten Galatasaray da transfer konusunda acele etmediği için henüz kulübüyle görüşme gerçekleştirmedi. Yeni bir maceraya hazır olan ve 2028’e kadar mukavelesi bulunan Leao’nun beklenen düzeyde teklifler gelmemesi hâlinde Milan’da devam edeceği belirtiliyor.

50 MİLYON AVRO

Milan, 27 yaşındaki Leao’yu 2019’da 49,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Lille’den almıştı. Oyuncunun güncel piyasa değeri de şu anda 50 milyon avro.

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