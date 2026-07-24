Bali'de tatildeyken Adana'daki yaklaşık 2 milyon liralık ‘tiny house'u çalınan öğretmen Burcu Güven, hayatının şokunu yaşadı. Polislerin 20 kilometrelik alanda yaptığı kamera incelemesi sonucu 'tiny house' Sarıçam ilçesinde bir depoda bulundu.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Yeni Mahalle'de 7 Haziran'da; 37 yaşındaki öğretmen Burcu Güven'e ait yaklaşık 1 milyon 650 bin lira değerindeki 01 ALE 929 plakalı ‘tiny house', kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

HEMEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay sırasında Endonezya'nın Bali Adası'nda tatilde olduğu öğrenilen Güven, ‘tiny house'un yerinde olmadığını 30 Haziran'da arkadaşının haber vermesi ile öğrendi. Yapılan araştırmada ise ‘tiny house'un 7 Haziran'dan itibaren bulunduğu alanda olmadığı belirlendi. Güven ailesi, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Gazetecilere konuşan Burcu Güven, taşınabilir evinin biran önce bulunmasını istediğini anlatarak, "Ocak ayında tiny house aldık ve aldığımız yerde bıraktık. Arsadaki yerimiz hazır olmadığı için çok fazla getir-götür yapmak istemedik. Bize anlatılana göre 7 Haziran'da çalınmış. Ben arkadaşımla konuşurken ‘tiny house için çok güzel şeyler aldım' dedim. O da ‘Burcu hayırlı olsun, arsaya götürmüşsünüz, yerinde yok' deyince çalındığını öğrendim" dedi.

Bali'de tatil yaparken Adana'daki evi çalınmıştı! Bakın nerede bulundu

Hayallerinin çalındığını anlatan Güven, "Arsa hazır olunca yerine götürecektik. Çalındığını öğrenip ve görünce çok kötü olduk. O sadece bizim evimiz değil, hayalimizdi. Bütün paramızı oraya yatırdık. Gerçekten çok üzgünüm. Polisten haber bekliyoruz şu anda" diye konuştu.

Bali'de tatil yaparken Adana'daki evi çalınmıştı! Bakın nerede bulundu

DEPOYA GÖTÜRMÜŞLER

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalınan tiny house'u bulmak için çalışma başlattı. Kısa sürede 20 kilometrelik alanda bulunan KGYS ve güvenlik kameraları tek tek incelendi. Yapılan incelemelerde tiny house'un bir çekici vasıtasıyla Sarıçam ilçesine bağlı Güzel Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir depoya götürüldüğü belirlendi. Oto hırsızlık ekipleri, depoya giderek aldıkları küçük evi Burcu Güven'e teslim etti. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Bali'de tatil yaparken Adana'daki evi çalınmıştı! Bakın nerede bulundu

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