G.Saray, Real Madrid’in yıldızı için görüşmelere başladı. Sarı kırmızılılar, İspanyol devinin satışa sıcak bakması üzerine kolları sıvadı. Yönetim, 30 milyon avroya kadar işi bitirmeyi planlarken Diaz “Önceliğim Real’de kalmak” dedi. Son kararı Jose Mourinho verecek.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Aslan’da 10 numara konusunda üç olan aday sayısı ikiye inmiş durumda. Bir tarafta E. Franfurt’tan Can Uzun diğer yanda ise Real Madrid’den Brahim Diaz. Can Uzun konusunda yönetim Alman ekibinin yüksek bonservis bedeli talebindeki direncinin kırılmasını beklerken Diaz için de görüşmelere hız verdi. Real Madrid Kulübü, Faslı oyuncuyu satabileceğinin mesajını verdi. Bunun üzerine girişimlerde bulunan sarı kırmızılılar 25-30 milyon avro bandında bonservis bedelini gözden çıkardı.

ÜÇ AYAKLI DENKLEM

Asıl sorun ise Brahim Diaz’ın tutumunda. Faslı oyuncu önceliğinin Real Madrid kampında kendini gösterip kalmak olduğunu belirtiyor. Bu nedenle de iş yeni teknik direktör Jose Mourinho’nun raporuna kilitleniyor. O nedenle de bekleme süreci söz konusu. Eğer Jose Mourinho da yönetimin satmayı düşündüğü Diaz ile ilgili “Gidebilir” raporu verirse sarı kırmızılılar oyuncuyu ikna etmeye çalışacak. Ki Şampiyonlar Ligi’nde olmak ve Osimhen ve Sane gibi isimlerin kadroda olması avantaj.

Brahim Diaz

BİR YILI DAHA VAR

Brahim Diaz’ın satış listesine konulmasındaki önemli etkenlerden biri de Real Madrid ile 1 yıllık mukavelesinin bulunması. Faslı oyuncu eğer bu sezon satılmazsa sezon sonunda serbest kalıyor.

17 MİLYON’A ALINMIŞTI

Brahim Diaz’ın kariyeri Manchester City’de başlarken 2019’da 17 milyon avro bonservis bedeliyle Real Madrid’e transfer oldu. 26 yaşındaki isim İspanya Millî Takımı’nın alt yaş kategorilerinde forma giyerken A Takım düzeyinde Fas’ı tercih etti.

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