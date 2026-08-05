2026 LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler yerleştirmeye esas nakil sürecine çevrildi. İlk yerleştirmede istediği liseye yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, "yerleştirmeye esas nakil başvurusu nedir, ne anlama geliyor" sorularının cevaplarını araştırıyor.

LGS yerleştirme sonuçlarıyla birlikte başlayan yerleştirmeye esas nakil süreci öğrenciler ve velilerin gündeminde. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre nakil işlemleri iki dönem halinde gerçekleştirilecek. Peki, yerleştirmeye esas nakil başvurusu nedir, kimler başvurabilir ve tercih hakkı nasıl kullanılacak?

YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL BAŞVURUSU NEDİR?

Yerleştirmeye esas nakil başvurusu, LGS kapsamında yapılan ilk yerleştirme işlemlerinin ardından boş kalan kontenjanlara öğrencilerin yeniden tercih yapabilmesini sağlayan uygulamadır. Bu süreçte yalnızca herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler değil, ilk yerleştirmede bir okula yerleşmesine rağmen okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil başvurusunda bulunabiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem halinde uygulanacak. İlk nakil tercihleri 5-7 Ağustos 2026, ikinci nakil tercihleri ise 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.

Yerleştirmeye esas nakil başvurusu nedir, ne anlama geliyor?

YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?

Yerleştirmeye esas nakil başvurusu, ilk yerleştirmede herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ile yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler tarafından yapılabiliyor. İlk tercih döneminde başvuru yapmamış öğrenciler de nakil dönemlerinde tercih hakkını kullanabiliyor.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

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