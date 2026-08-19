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Devlet okullarında kayıt ücreti almak yasal mı? MEB'den açıklama

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Devlet okullarında kayıt ücreti almak yasal mı? MEB'den açıklama
Fotoğraf Başlığı Devlet okullarında kayıt ücreti almak yasal mı? MEBden açıklama

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" konulu genelge, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanarak 81 ile gönderildi. Geneldede okul kayıt ücretiyle ilgili de bilgilere yer verildi. Peki,devlet okullarında kayıt ücreti almak yasal mı?

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MEB "2024-2025 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler" genelgesine göre, kayıtlar esnasında ücret alınmayacak. Öğrenci kayıt işlemleri "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi (e-Kayıt) Usul ve Esasları" gereğince yürütülecek, öğretmen norm dağılımının olumsuz etkilenmemesi, okullardaki sınıf mevcutlarının dengeli bir şekilde dağılımının yapılabilmesi, fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi, okulların tam kapasiteyle kullanımı gibi nedenler dolayısıyla kayıt bölgesi sınırlamalarına kesinlikle uygun davranılacak ve kayıt bölgeleri dışından öğrenci kaydı yapılmayacak.

ELEKTRONİK SİSTEM KAYIT PARASI İSTENMESİNİN ÖNÜNE GEÇİYOR

Okul kayıtları, elektronik ortamda otomatik olarak e-Okul üzerinden yapılmaktadır. Bu kapsamda velilerin ayrıca okul idaresiyle kayıt konusunda iletişim kurmasına gerek kalmadığından, kayıt parası veya başka ad altında zorunlu ücret talep edilmesi mümkün olmayacak.

Devlet okullarında kayıt ücreti almak yasal mı? MEBden açıklama
Başlık ResmiDevlet okullarında kayıt ücreti almak yasal mı? MEBden açıklama

ŞİKAYET HAKKI VAR

Velilerden kayıtlara ilişkin herhangi bir ücret istendiğine dair şikâyetler gelmesi hâlinde bu başvurular özenle takip edilerek gereği yapılacaktır.

ÜCRETSİZ KAYNAK DIŞINDAKİ MATERYALLER KULLANILMAYACAK

Bakanlıkça ücretsiz dağıtılan kaynaklar dışındaki materyaller okul ve kurumlarda kullandırılmayacak. Öğrenci ihtiyaçlarının temininde veliler, belirli markalara ve yüksek maliyetli ithal kırtasiye setlerine mecbur bırakılmayacak, bunun yerine ülkenin üretim kapasitesini destekleyecek yerli ürünlerin kullanımına imkân sağlanacak. Velilere maddi yük oluşturacak her türlü uygulamadan kaçınılacak; okullarda yönlendirme, reklam ve tanıtım organizasyonlarına kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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