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Dünya

İran-ABD masası yeniden devrildi: Trump'tan 'görüşmeleri durdurun' talimatı

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İran-ABD masası yeniden devrildi: Trump'tan 'görüşmeleri durdurun' talimatı
Fotoğraf Başlığı İran-ABD masası yeniden devrildi: Trumptan görüşmeleri durdurun talimatı

ABD'li CNN International kanalının haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, salı günü üst düzey temsilcilerine İran ile görüşmeleri durdurma talimatı verdi. Söz konusu haberde, Trump'ın İran liderlerinin anlaşmaya varmaya yönelik yeni bir sinyal vermelerini beklemek istediği, ancak ondan sonra tekrar görüşmelere başlayacağı ifade edildi.

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CNN International kanalı ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Başkan Trump'ın salı günü Başkan Yardımcısı James David Vance ve temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in de aralarında bulunduğu müzakere ekibine İran ile görüşmeleri durdurma ve temasa geçmeme talimatı verdi.

"İRAN'DAN SİNYAL BEKLİYOR"

Çatışmayı mesafeli bir şekilde ele almaya hazır olduğunu gösteren Trump'ın, İran'ın ABD'nin taleplerine boyun eğme isteksizliğinden memnun olmadığı belirtildi. Trump'ın İran liderlerinin anlaşmaya varmaya yönelik yeni bir sinyal vermelerini beklemek istediği, ancak ondan sonra tekrar görüşmelere başlayacağı ifade edildi. Habere göre Beyaz Saray, daha fazla saldırı düzenlemek yerine İran'ı zaman içinde "boğma" stratejisine yöneliyor.

İran-ABD masası yeniden devrildi: Trumptan görüşmeleri durdurun talimatı
Başlık Resmiİran-ABD masası yeniden devrildi: Trumptan görüşmeleri durdurun talimatı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent geçtiğimiz perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a karşı "daha önce hiç görülmemiş" yaptırımlar uygulayacağını ve Washington'ın Tahran'a karşı mali baskıyı yoğunlaştırdığını söylemişti.

ABD-İRAN ARASINDAKİ SON DURUM

Trump dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İran ile "hiçbir görüşme veya konuşmanın devam etmediğini veya planlanmadığını" duyurmuştu. ABD ve İran, Hürmüz Boğazı ve çatışmayı sona erdirme şartları konusunda anlaşmazlık yaşamaya devam ediyor. İslamabad Mutabakat Zaptı kapsamında belirlenen 60 günlük müzakere süresinin pazartesi günü sona ermesinin ardından görüşmelerin geleceği belirsizliğini koruyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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