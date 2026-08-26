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Ekonomi

Borsada günün kazandıranı belli oldu! Bir sektör resmen uçtu

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Borsada günün kazandıranı belli oldu! Bir sektör resmen uçtu

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yüzde 0,95 yükselerek 14.610,92 puandan günü tamamladı. Bankacılık hisselerindeki güçlü alımlar endeksi yukarı taşırken, inşaat sektörü yüzde 3,19’luk yükselişle günün kazandıranı oldu. Bilişim ise yüzde 1,53 gerileyerek listenin son sırasında yer aldı. Gözler şimdi 14.700 ve 14.800 puan seviyelerinde.

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Borsa İstanbul’da haftanın işlem gününde yatırımcıların risk iştahı yeniden öne çıktı. Güne 14.522 puandan başlayan BIST 100 endeksi, seans boyunca gelen alımlarla birlikte yukarı yönlü hareketini güçlendirdi. Endeks, 37,50 puan artarak 14.610,92 puandan kapandı.

Gün içinde en düşük 14.515,48 puanı, en yüksek 14.730,20 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,95 değer kazanarak 14.610,92 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 147,29 puan ve yüzde 0,88 artışla 16.854,49 puandan kapandı.

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Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 1,08, mali endeks yüzde 1,01 ve sanayi endeksi yüzde 0,96 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,43 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 68'i prim yaptı, 28'i geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş ile Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Borsada günün kazandıranı belli oldu! Bir sektör resmen uçtu
Başlık ResmiBorsada günün kazandıranı belli oldu! Bir sektör resmen uçtu

İNŞAAT KAZANDIRDI, BİLİŞİM KAYBETTİRDİ

Bankacılık endeksi yüzde 1,99 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,89 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,19 ile inşaat, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,53 ile bilişim oldu.

YATIRIMCISININ GÖZÜ NVİDİA'DA

Küresel piyasalarda, ABD'de kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin beklentilerin üzerinde gelmesi Fed'e ilişkin faiz beklentilerini etkilerken, karışık bir seyir izleniyor, yatırımcıların odağında ise Nvidia'nın bilançosu bulunuyor.

Borsada günün kazandıranı belli oldu! Bir sektör resmen uçtu
Başlık ResmiBorsada günün kazandıranı belli oldu! Bir sektör resmen uçtu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise bankacılık endeksinin öncülüğündeki alımların genele yayılmasıyla günü alıcılı bir seyirle tamamladı.

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BORSADA KRİTİK SEVİYELER

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerini, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları ve işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.700 ve 14.800 puanın direnç, 14.500 ve 14.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ALTIN VE DÖVİZ KURUNDA SON DURUM

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 597 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,4 düşüşle 7 milyon 121 bin 200 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,62, bileşik getirisi yüzde 39,98 seviyesinde gerçekleşti.

Borsada günün kazandıranı belli oldu! Bir sektör resmen uçtu
Başlık ResmiBorsada günün kazandıranı belli oldu! Bir sektör resmen uçtu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 47,9955, satışta 48,1879 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 47,9781, satışta 48,1703 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1651, sterlin/dolar paritesi 1,3593 ve dolar/yen paritesi 159,4 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da kasım vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 0,3 azalışla 87,0 dolardan işlem görüyor.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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