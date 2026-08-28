Araçların çarpışmasında ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var
Elazığ'da minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Elazığ'da R.D. yönetimindeki 23 EZ 836 plakalı minibüs, Elazığ-Keban kara yolu Cip köyü mevkisinde B.K'nin kullandığı 34 FOP 20 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
7 KİŞİ YARALANDI
Minibüs, daha sonra yolun kenarında bulunan akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı. Kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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