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3. Sayfa

Araçların çarpışmasında ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

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Araçların çarpışmasında ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var
Fotoğraf Başlığı Araçların çarpışmasında ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

Elazığ'da minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

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Elazığ'da R.D. yönetimindeki 23 EZ 836 plakalı minibüs, Elazığ-Keban kara yolu Cip köyü mevkisinde B.K'nin kullandığı 34 FOP 20 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Minibüs, daha sonra yolun kenarında bulunan akaryakıt istasyonunun​​​​​​​ tabelasına çarptı. Kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Araçların çarpışmasında ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var
Başlık ResmiAraçların çarpışmasında ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Araçların çarpışmasında ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var
Başlık ResmiAraçların çarpışmasında ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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