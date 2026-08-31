Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Yaşam

Un, tavuk ve su ile yapılıyor! Konya'da sofraların vazgeçilmezi: Arabaşı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Konya’nın kış aylarıyla özdeşleşen yöresel lezzeti 'arabaşı çorbası', sıcak havalara rağmen yoğun ilgi görüyor. Un, tavuk ve su ile yapılan çorba, sofraların vazgeçilmezi konumunda.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Konya'nın yöresel lezzetleri arasında önemli bir yere sahip olan arabaşı çorbası, yaz-kış tüketilmeye devam ediyor. Genellikle kış aylarıyla özdeşleşen arabaşı, havaların sıcak olmasına rağmen vatandaşların sofralarındaki yerini koruyor. Arabaşı çorbasının un, tavuk ve suyun birleşimiyle hazırlanması, özellikle sıcak havalarda ağır yemeklerden kaçınan vatandaşların ilgisini artırıyor. Çorbanın hazırlanışında kullanılan yağ miktarının da mevsim şartlarına göre azaltıldığını anlatan 20 yıldan fazladır Konya'da çorba yapan iş yeri sahibi Ramazan Bademci, sıcak havalarda daha rahat tüketilmesinin sağlandığını anlattı.

Un, tavuk ve su ile yapılıyor! Konya'da sofraların vazgeçilmezi: Arabaşı
Başlık ResmiUn, tavuk ve su ile yapılıyor! Konya'da sofraların vazgeçilmezi: Arabaşı

"KIŞIN DA TÜKETİLİYOR, YAZIN DA TÜKETİLİYOR"

Konya'da en çok tüketilen çorbalardan birinin arabaşı olduğunu anlatan çorbacı Ramazan Bademci, "Arabaşı çok farklı bir çorba. Kışın da tüketiliyor, yazın da tüketiliyor. Şu anda tavuk tüketimi biraz fazla olduğu için arabaşına herkes yüklenmiş durumda ve lezzet olarak da herkes seviyor, zaten olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Kışın yağ çok rahatsız etmez ama yazın havalar çok sıcak olduğu için yağı biz biraz kısıyoruz ki müşterinin midesini yakmasın. Çünkü unla yapılan bir çorba. Fazla yağ girdiği zaman da mide yanma yapar. Biz bunu da şimdiye kadar hiç yaşamadık ve inşallah bundan sonra da yaşamayız. Arabaşını çocuk, büyük, herkes tüketebilir. Çünkü rahatsız edecek bir çorba olmadığı için hemen hemen şu anda herkes tercih ediyor. Konya dışından gelen misafirler de farklı çorba içtiği zaman mutlaka arabaşını biz ikram ediyoruz onlara. Onların da çok hoşuna gidiyor" dedi.

Un, tavuk ve su ile yapılıyor! Konya'da sofraların vazgeçilmezi: Arabaşı
Başlık ResmiUn, tavuk ve su ile yapılıyor! Konya'da sofraların vazgeçilmezi: Arabaşı

"İÇİNE ATTIĞIM FARKLI BAHARATLARIM VAR"

Hazırlama aşamasını değiştirmeden yaptığını anlatan Ramazan Bademci, "Bazı bölgelerde tabii biraz daha farklı yapıyorlar, biraz daha sulu ama bizim kıvamlarımız çok farklı. Yıllardır aynı şekilde devam ediyoruz, değiştirmedik. Yani kullandığımız malzemeler hep aynı malzemeler, gramajı da onun için şu anda hiçbir rahatsızlık vermiyor. Çorbalar yapılırken de yaparken de genelde ben kendim başındayım. İçine attığım farklı baharatlarım var. O baharatları attığım zaman müşterilerim daha farklı bir damak tadı hissediyor burada. Onun için de bizim burada çorba içen dışarıda çorba içemiyor" şeklinde konuştu.

Un, tavuk ve su ile yapılıyor! Konya'da sofraların vazgeçilmezi: Arabaşı
Başlık ResmiUn, tavuk ve su ile yapılıyor! Konya'da sofraların vazgeçilmezi: Arabaşı

"SAKATAT TÜKETMEYENLER ARABAŞI İÇİYOR"

Bademci, "Arabaşına tabii üzerine tereyağını döktükten sonra gençlerin en çok sevdiği şeylerden bir tanesi o, tereyağında o sesi duyduktan sonra, 'Harika bir lezzet" diyorlar. Vazgeçilmez haline geliyor. Çünkü sakatat tüketmeyenler de var. Sakatat tüketmeyenler mutlaka arabaşı içiyor. Havanın sıcaklığından dolayı ağır yemekler yerine hemen hemen herkes arabaşını rahatlıkla içip, hiçbir mide rahatsızlığı veya farklı bir rahatsızlık yaşamadan rahatça tüketebilirler" diye konuştu.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
PİYASANIN EN UCUZU OLACAK!
PİYASANIN EN UCUZU OLACAK!
Togg'un yeni modeli görücüye çıktı
KAPTANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
KAPTANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Facianın bir numaralı ismi kendini böyle savundu
ANNENİN YÜREK YAKAN FERYADI!
ANNENİN YÜREK YAKAN FERYADI!
"Kızım 'gondol gibi' dedi, ellerimden kayıp gitti"
10 YILLIK OYUN BOZULDU
10 YILLIK OYUN BOZULDU
Kaza yapanın telefonu anında çalıyordu...
'TEK BAŞINA TEHLİKE'
'TEK BAŞINA TEHLİKE'
Eski takım arkadaşı, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
ARABASI 'BEYAZ EŞYA' ÇIKTI!
ARABASI 'BEYAZ EŞYA' ÇIKTI!
Hak mahrumiyeti sorgulayan sürücü skandalı öğrendi
DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR?
DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR?
750 bin TL’nin aylık getirisi kaç TL oldu?
MİLLİ ANTRENÖR ÖLDÜRÜLDÜ
MİLLİ ANTRENÖR ÖLDÜRÜLDÜ
Spor salonunda korkunç cinayet!
SONRASI DAHA DA İLGİNÇ
SONRASI DAHA DA İLGİNÇ
İzleyenler inanamıyor! Otobüse çarpıp içeri uçtu
ASLAN'A BİR YILDIZ DAHA
ASLAN'A BİR YILDIZ DAHA
Real Madrid' "tamam" derse 2'sinden biri gidecek
'SİYASETİN ZAMANI DEĞİL'
'SİYASETİN ZAMANI DEĞİL'
Rumlar insanlığını unutunca İngiliz vekil isyan etti!
'GÖÇ KRİZİNE NEDEN OLDULAR'
'GÖÇ KRİZİNE NEDEN OLDULAR'
İspanya Başbakanı Sanchez, İsrail fitnesine işaret etti
FİYATLAR 3,5 YILIN ZİRVESİNDE
FİYATLAR 3,5 YILIN ZİRVESİNDE
Avrupa'da doğal gaz alarmı! Bu kış zor geçecek
SAÇINI KAZITAN BİLE KAÇAMIYOR!
SAÇINI KAZITAN BİLE KAÇAMIYOR!
Birçok ünlüye burada uyuşturucu testi yapılmıştı
ACİLE GİRİP ÇÖMELDİ...
ACİLE GİRİP ÇÖMELDİ...
16 yaşındaki çocuk tuvalette doğurduğu bebeği çöpe attı
TAKIMININ BORCUNU KAPATTI
TAKIMININ BORCUNU KAPATTI
İki milyon euro ödedi, transfer yasağını kaldırdı
40 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR!
40 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR!
9 yıl önce yazıldığı kurs hayatını değiştirdi!
LİMANDA ÇARESİZ BEKLEYİŞ!
LİMANDA ÇARESİZ BEKLEYİŞ!
Faciaya rağmen geçmek zorundalar
ÖZÇALIŞKAN'DAN İLK AÇIKLAMA
ÖZÇALIŞKAN'DAN İLK AÇIKLAMA
Gizli kamera skandalında dikkat çeken iddia!
AYLAR SONRA SESSİZLİĞİNİ BOZDU
AYLAR SONRA SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Reha Muhtar 'Cenazeme gelmesin' demişti!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Fenerbahçe'de Ederson için sürpriz gelişme: Net karar verildi
Fenerbahçe'den Ederson için net Benfica kararı
Kaydet
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan İstanbul'da toplandı: Ortak savunmada yol haritası belirlenecek
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi zirve başladı
Kaydet
Aracıları devre dışı bıraktı, kavunun kilo fiyatı 10-15 lira ucuzladı
Aracıları devre dışı bıraktı, kavunun kilo fiyatı 10-15 lira ucuzladı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.