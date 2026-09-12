Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, turizm bölgelerinde haziran, temmuz ve ağustos aylarında yürütülen güvenlik çalışmalarının bilançosunu açıkladı. Gürlek, 16 ilde turizm güvenliğini tehdit eden 164 olay ve soruşturma kapsamında 323 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 106 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda jandarma ve polis ekipleri tarafından turizm bölgelerinde kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Soruşturmalar kapsamında 56 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı.

ŞİDDET VE ZORBALIK SUÇLARINDA 43 TUTUKLAMA

Açıklamaya göre şiddet, tehdit, yağma ve zorbalık eylemleri nedeniyle 175 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerden 43’ü tutuklandı.

Turizm dolandırıcılığı, hanutçuluk ve haksız ticari kazanç eylemleri kapsamında ise 71 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirilirken, 20 şüpheli tutuklandı.

Turizm güvenliği operasyonlarında 106 tutuklama

TURİSTLERİN MALVARLIĞINA YÖNELİK SUÇLARDA 40 TUTUKLAMA

Turistlerin malvarlığına yönelik suçlara ilişkin soruşturmalarda 62 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 40’ı tutuklandı.

Ayrımcılık, özel hayatın ihlali, inanç özgürlüğüne ve toplumsal değerlere yönelik eylemler ile kamu düzenini ve turizm güvenliğini zedeleyen diğer suçlar kapsamında da 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu gruptaki 3 şüpheli tutuklandı.

Turizm güvenliği operasyonlarında 106 tutuklama

“HİÇBİR EYLEME MÜSAMAHA GÖSTERMİYORUZ”

Turizm bölgelerindeki huzur ve güvenliğe zarar verecek eylemlere karşı kararlı olduklarını vurgulayan Gürlek, “Turizm bölgelerimizde huzur ve güvenliğe gölge düşürecek hiçbir eyleme müsamaha göstermiyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin turizmdeki marka değerini korumaya yönelik çalışmaların İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon içinde sürdürüldüğünü belirten Gürlek, “Türkiye güvenli bir turizm ülkesidir; öyle kalması için gereken her adımı atmaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

Haberle İlgili Daha Fazlası